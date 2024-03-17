Производство сахара в Казахстане оказалось на минимуме с 2020 года

В феврале объёмы производства сахара, сырца и рафинированного, и патоки в Казахстане составили 5,4 тысячи тенге, что на 46% меньше, чем в январе, и на 78% меньше, чем годом ранее. Нынешний показатель за месяц стал самым низким с августа 2020-го, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Аналитики отмечают, что январь тоже выдался не самым ударным, и объёмы за два месяца, 15,5 тысячи тенге, стали минимальными для этого периода с того же 2020-го. По итогам всего 2023-го производство притом упало на 19% в год, до 278,1 тысячи тонн.

"Однако к росту цен такой тренд не ведет: так, сахар-песок дешевеет м/м с ноября 2023-го. В феврале стоимость г/г упала на 14,2%, но тут надо помнить, что годом ранее сахар как раз сильно дорожал", — уточнябт аналитики.

Отмечается, что значительную долю на нашем рынке сахара сейчас занимает импорт, объемы которого больше, чем объёмы собственной продукции. Так, в 2023 году в сопоставимой категории рафинированный сахар и сахароза производство составило 219,8 тысячи т при импорте в 303 тысячи тенге.