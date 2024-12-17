Производство продуктов выросло в Казахстане
Для поддержания темпа развития отрасли в следующем году объём финансирования весенне-полевых и уборочных работ будет доведен до 700 миллиардов тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании правительства сообщил, что производство продуктов питания за 11 месяцев увеличилось на 2,1% и составило почти три триллиона тенге в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По данным ведомства, отмечается рост производства таких видов импортозависимой продукции, как: сыр и творог на 8,7%, колбасные изделия на 4,1%, масло сливочное на 2,9% и масло растительное на 12%.
"Рост в данной отрасли до конца года мы видим за счёт переработки зерновых, масличных культур и производства сахара. Для недопущения снижения темпов роста развития отрасли в следующем году объём финансирования весенне-полевых и уборочных работ будет доведен до 700 миллиардов тенге, льготного лизинга сельхозтехники до 200 миллиардов тенге. Планируется внести 1,9 миллиона тонн минеральных удобрений и увеличить долю элитных семян до 10,5%", — добавил Азат Султанов.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген трогательно поздравил легендарную Бибигуль Тулегенову
- Девочка открыла стрельбу в США: есть погибшие
- Стало известно имя главного тренера "Барыса" в новой лиге КХЛ
- Башар Асад сделал первое заявление после эвакуации из Сирии
- Кирилл Герасименко помог команде Азии по настольному теннису победить сборную мира