Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании правительства сообщил, что производство продуктов питания за 11 месяцев увеличилось на 2,1% и составило почти три триллиона тенге в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, отмечается рост производства таких видов импортозависимой продукции, как: сыр и творог на 8,7%, колбасные изделия на 4,1%, масло сливочное на 2,9% и масло растительное на 12%.