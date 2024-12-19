Производство оливкового масла запустят в Казахстане
В стране займутся выращиванием оливок.
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В Казахстане с 2023 года начался проект по экспериментальной посадке оливковых деревьев в Жетысуской, Туркестанской и Мангистауской областях. Через пять лет ожидается получение первого урожая, и уже сейчас строятся планы по запуску переработки оливок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.
Проект по выращиванию оливок реализуют казахстанские компании QVM Technology, Ordabasy Group и "Ервира" совместно с грузинской компанией Olive Georgia. Уже посажены первые 6080 саженцев, по предварительным результатам, 99,7% показали хороший уровень выживаемости. Урожай планируется собрать через пять лет.
Кроме того, по данным МСХ, весной 2024 года были высажены саженцы из Испании и Турции.
"До конца 2025 года казахстанскими компаниями планируется посадить саженцы оливковых деревьев на площади 1000 га. А к 2030 году ТОО "QVM Technology" планирует запустить завод по переработке оливок и производству оливкового масла", - говорится в сообщении.
Под руководством профессора испанского университета Кордовы Пабло Морелло будет осуществляться сбор и анализ почвы, климатических и метеорологических данных.
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