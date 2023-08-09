Производство натуральных соков в Казахстане выросло на 21%

Объём производства фруктовых и овощных соков в Казахстане в I квартале 2023 года составил 36,3 млн литров, что на 21,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

По итогам июня текущего года цены на фруктовые и овощные соки выросли на 22,7%. В частности, фруктовые соки подорожали на 22,6%, овощные — на 23,9%.

Из общего объёма выпуска сразу 34,4 млн литров пришлось лишь на фруктовые соки (рост за год — на 22,9%), из них 14,2 млн литров составило производство апельсинового сока, 7,3 млн литров пришлось на яблочный сок, 985 тыс. литров — на ананасовый сок.

Выпуск овощных соков составил чуть более 1,8 млн литров — на 5% меньше, чем за январь–июнь 2022 года. Почти весь объём производства — немногим менее 1,8 млн литров пришёлся на томатный сок.