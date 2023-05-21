Производство мяса домашней птицы бьёт рекорды в Казахстане. Стоит ли радоваться

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В апреле в республике было произведено 12 986 тонн мяса домашней птицы. Аналитики называют эту цифру рекордной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

По данным экспертов, это максимум — по крайней мере с начала 2013 года. Причём эта цифра 30,5 процента больше, чем в апреле 2022 года.

"С начала года объём производства составил 45,9 тысяч тонн. Это немногим меньше, чем за весь 2017 год, и на 27,3 процента больше, чем в январе-апреле 2022 года. За 3 месяца Казахстан экспортировал 6,6 тысячи тонн мяса птицы на общую сумму 9,9 миллиона долларов. И это неплохо, учитывая, что за весь 2022 год продажи составили 14,7 тысячи тонн на 25,9 миллиона долларов, — приводит статистику Первое кредитное бюро.

Однако аналитики не спешат радоваться успехам отечественных птицеводов.