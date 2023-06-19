Производство лука в Казахстане в четыре раза превышает спрос – Минсельхоз

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В Казахстане производство лука в Казахстане в четыре раза превышает спрос. Об этом на правительственном часе в мажилисе сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz.

"Производство лука в Казахстане превышает потребление в четыре раза. Даже несмотря на то, что предложение на овощи превышает спрос, в открытой рыночной экономике это не является гарантией того, что цены на них во внутреннем рынке будут стабильными. По тому, что нужно снижать объемы производства лука, могу сказать, что мы полностью обеспечиваем себя этим овощем", - сказал министр.

По его словам, в этом вопросе необходимо решить вопрос с овощехранением. В случае, если вопрос будет решен с этим, то лук можно будет сохранять не до декабря, а до апреля, и цены будут стабилизированы.

"Мы поставили ограничение на экспорт, чтобы защитить внутренний рынок, но как только получили информацию о том, что внутренний рынок обеспечили, то оперативно убрали это ограничение", - сказал министр.

Заместитель председателя мажилиса Альберт Рау отметил, что эта противоречивая ситуация.

"У нас противоречие: насыщенный рынок, но производим больше, чем потребность. В чем причина этих всплесков? Как нам людям все это объяснять? Опять по факту "бледно выглядеть" все вместе и брать на себя консолидированную ответственность?", - спросил депутат.

Вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что на данный момент хранением овощей обеспечены только два региона. Это Кордайский и Чуйский регионы.

"ЗКО в прошлом году заранее проконтрактовалась, у них в этом году рост – ноль. Вот сегодня межсезонье - у них инфляция ноль по луку. Потому что она в Жамбылской области законтрактовала 15 тысяч тонн и отдал им на хранение, они сами умеют хранить. Всего два региона, которые занимаются хранением – это Кордайский и Чуйский регионы. Они прекрасно соблюдают технологию. То есть здесь что важно. Первое, это деньги, которые выделяются на форвард напрямую сельхозникам отдавать. Сегодня 94 миллиарда – это возможности сельскохозяйственного производственного кооператива регионов. Нам для того, чтобы обеспечить себя луком этой осенью, не нужны 94 миллиарда", - отметил спикер.

Он отметил, что необходимо 25 тысяч тонн, чтобы была возможность оказывать влияние на ситуацию на рынке. По его словам, лук хранится пять месяцев.