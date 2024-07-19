Производство легковушек в Казахстане скатилось до трехлетнего минимума

В июне с конвейеров сошло 5,5 тысяч легковых пассажирских автомобилей. За месяц выпуск упал на треть, за год – в 2,4 раза. В результате был достигнут минимум с мая 2021 года, передает Baigenews.kz со ссылкой на Первого кредитного бюро.

Спад отмечается и по итогам периода. Текущий уровень января-июня на 14,3% ниже прошлогоднего – 57,1 тысяч единиц против 66,6 тысяч ед. Помимо июня, неудачными для отрасли выдались март и май.

В первом полугодии показатель падает впервые за 8 лет. Предыдущие 7 лет он рос ударными темпами, даже в периоды пандемии и обострения геополитической ситуации.