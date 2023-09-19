  • 19 Сентября, 17:08
  • BAIGENEWS

Производство куриных яиц снизилось в Казахстане

Сегодня, 16:41
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 16:41
Сегодня, 16:41
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

За восемь месяцев в Казахстане произвели более 3,3 миллиарда яиц. Это на 2,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.

В разрезе регионов наибольшие объёмы выпуска куриных яиц приходятся на Акмолинскую область – более 490,8 миллиона штук. 

В тройке лидирующих регионов также Северо-Казахстанская (483,4 миллиона штук) и Карагандинская области (456,4 миллиона штук).

В среднем один казахстанец потребляет в месяц 17 яиц.

Цена за десяток яиц в республике составляет 461 тенге (І категория).

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