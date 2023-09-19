Производство куриных яиц снизилось в Казахстане
Сегодня, 16:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:41Сегодня, 16:41
161Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
За восемь месяцев в Казахстане произвели более 3,3 миллиарда яиц. Это на 2,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики.
В разрезе регионов наибольшие объёмы выпуска куриных яиц приходятся на Акмолинскую область – более 490,8 миллиона штук.
В тройке лидирующих регионов также Северо-Казахстанская (483,4 миллиона штук) и Карагандинская области (456,4 миллиона штук).
В среднем один казахстанец потребляет в месяц 17 яиц.
Цена за десяток яиц в республике составляет 461 тенге (І категория).
Самое читаемое
- В акимате высказались о передаче "АрселорМиттал Темиртау" российскому акционеру
- Бывший выпускник ЕНУ передал вузу 10,5 млн тенге
- Чему обучают казахстанских учителей на курсах повышения квалификации за миллиарды тенге?
- Крупнейший банк США выделит КТЖ кредит на покупку локомотивов
- Поиски пропавшей 30 лет назад девочки возобновили в России