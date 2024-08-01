Производственную базу продали в 111 раз дешевле реальной цены в Жамбылской области

Прокуратурой Таласского района выявлен факт незаконной продажи недвижимого коммунального имущества, передаёт BaigeNews.

В 2008 году руководством коммунального государственного предприятия "Игилик" без организации конкурса напрямую третьим лицам продана производственная база данного учреждения за 270 тыс тенге. При этом оценочная стоимость базы составляет 30 млн тенге.

В 2022 году имущество неправомерным владельцем заложено в залог в микрокредитную организацию для получения займа.

"По данному факту 18.10.2023 года прокуратурой Таласского района начато досудебное расследование в отношении бывшего руководителя предприятия по ч.4 ст.362 УК (превышение должностных полномочий), по результатам расследования уголовное дело прекращено за истечением срока давности совершенного преступления", - говорится в сообщении прокуратуры Жамбылской области.

Вместе с тем, решением СМЭС Жамбылской области от 22.02.2024 года удовлетворен иск акимата, предъявленный на основании акта прокурорского надзора, о признании недействительным договоров купли-продажи и залога.

Апелляционной инстанцией 22.05.2024 года решение первой инстанции оставлено без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу, имущество полностью возвращено государству.