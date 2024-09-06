Производителя бренди оштрафовали на 10 млн тенге в Казахстане
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В Специализированном межрайонном экономическом суде Алматинской области рассмотрели дело о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки, передаёт BaigeNews.kz.
Компания "I" обратилась с исковым требованием взыскать компенсацию с АО "В", мотивируя тем, что является правообладателем товарных знаков "J", которые используются для обозначения виски, производимого истцом с 1780 года и поставляемого на территорию Казахстана с 2008 года.
Правовая охрана товарного знака "J" в Казахстане осуществляется с 2005 года.
"АО "В" изготавливало, хранило, продавало, а также рекламировало на своём сайте на территории Казахстана алкогольную продукцию (бренди) с обозначением "JB", которое сходно до степени смешения с товарным знаком истца. С 2021 года по декабрь 2022 года реализовано 156 209 бутылок марки "JB" на 468 миллионов тенге. Решением суда иск компаний "I" к АО "В" о взыскании компенсации за нарушение прав на товарные знаки удовлетворён", - сообщили в суде.
Также с АО "В" в пользу компаний "I" взыскана компенсация в размере 10 миллионов тенге, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 300 000 тенге.
Решение не обжаловано. Вступило в законную силу.
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