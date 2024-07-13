Производитель часов Rolex SA выиграл суд у казахстанца

Швейцарская фирма-производитель брендовых часов Rolex SA доказала в суде нарушение своих прав со стороны казахстанца, передаёт BaigeNews.kz.

Подробности разбирательства сообщили в суде Астаны.

Из материалов дела известно, что 19 июня 2023 года на гражданина Казахстана был зарегистрирован товарный знак "C.". 4 сентября того же года от имени представителя Rolex SA поступило возражение на аннулирование данного товарного знака. По мнению Rolex SA, отечественный потребитель будет ассоциировать знак с известной швейцарской компанией, а именно с ее товарным знаком COSMOGRAPH.

20 февраля 2024 года решением апелляционного совета Министерства юстиции РК отказано в аннулировании товарного знака "C.".

Вердикт обжалован представителем Rolex SA в административный суд столицы.

"Компания мотивировала требования тем, что товарные знаки "C." и COSMOGRAPH являются сходными до степени смешения, что может повлечь введение в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Судом при рассмотрении дела установлено, что Rolex SA является владельцем товарного знака COSMOGRAPH по международной регистрации с приоритетом от 4 мая 1961 года в отношении товаров 14 класса, а именно части часов всех видов и их компонентов. Товарный знак "C." зарегистрирован гораздо позже и в отношении товаров и услуг, связанных с часами, а именно 09 класса (смарт часы), 14 класса (футляры подарочные для часов и аксессуары для часов) и 35 класса (оптовая и розничная реализация часов, магазин продажи часов)", - сообщили в суде.

Суд пришёл к выводу, что велика вероятность смешения товаров под маркировкой товарных знаков "C." и COSMOGRAPH. и признал решение апелляционного совета Министерства юстиции РК и регистрацию товарного знака "C." незаконными.

Судебный акт не вступил в законную силу.