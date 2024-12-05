Производить из мусора электроэнергию планируют в Жамбылской области

В Жамбылской области появится инновационный мусороперерабатывающий завод. Там из отходов будут производить углерод и 5 мегаватт электроэнергии. Об этом сообщил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов на площадке СЦК, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Строительство мусороперерабатывающего завода в Таразе - это один из главных вопросов на сегодня. Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что есть результаты. Недавно министерство энергетики утвердило тарифы, и мы приступаем к реализации крупного современного проекта. За это возьмётся предприятие Eco Energy plant", - сказал аким.

Новый завод расположится в индустриальной зоне Тараза, где под него акимат выделил 10 гектаров земли. Электричество у завода будет покупать по утвержденным тарифам государство.

Стоимость завода - 47 миллионов долларов. Строительство обещают начать уже в феврале 2025 года.

По словам Карашукеева, эта инновационная технология по производству электроэнергии сегодня применяется только в Германии. Теперь и казахстанские бизнесмены смогут зарабатывать на переработке мусора.

"Я детально познакомился с технологией. Она мне очень понравилась, это инновационная, отвечающая экологическим требованиям технология. Более того, она принесёт пользу региону. Я думаю, завод станет бенчмарком среди всех заводов, и другие регионы в случае успешной реализации проекта используют эту технологию у себя", - сказал глава Жамбылской области.

На этом заводе акимат планирует перерабатывать порядка 50-80 тысяч тонн мусора в год. В таком случае будет системно решаться вопрос заполнения полигонов, утверждает Карашукеев.