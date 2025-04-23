Китайские инвесторы планируют реализовать в Абайской области ряд проектов, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идёт об инвестиционной компании Zhongcai Financial Holdings Investment Co. Её представители встретились с акимом области Абай Бериком Уали.

"В их планах несколько крупных проектов рядом с селом Бахты района Маканчи. Один из них – международный логистический парк. Здесь будут производства по переработке сельскохозяйственной продукции, сборке большегрузных машин, выпуску и хранению беспилотных летательных аппаратов. Общая стоимость трёхэтапного проекта, охватывающего период с 2025 по 2027 год, составляет миллиард долларов", – сообщает пресс-служба акима региона.

Китайским инвесторам предложили открыть крупнейший ДАТА-центр в Центральной Азии. При строительстве железной дороги Аягоз-Тэчен все эти инвестиционные проекты внесут значительный вклад в рост экономики региона.

Аким области поддержал представленные проекты и поручил акиму района Маканчи и управлению предпринимательства провести работу с инвесторами и оказать всестороннюю поддержку.

Сообщалось, что совместно с китайскими партнёрами на базе индустриальной зоны "Сарань" в Карагандинской области будет построен завод по производству грузовой и коммерческой техники. На предприятии будет создано до 1,5 тысячи рабочих мест.