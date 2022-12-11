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Lada.kz Сегодня, 04:28
119
Сегодня, 04:28
119
Фото: Lada.kz

Произошёл очередной порыв на теплотрассе в Актау

Видеозаписью делятся горожане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают горожане, порыв теплотрассы случился, 10 декабря, возле автомойки у строительного магазина "Waterfront".

Произошёл очередной порыв на теплотрассе в Актау
"Вода уже на дороге заливает проезжую часть. Акимат, обратите внимание", - говорит автор видео.

Видеозапись была направлена в ГКП "Каспий жылу, су арнасы". Там спустя время сообщили, что данная инженерная сеть к ним не относится, а принадлежит ТОО "МАЭК".

В "МАЭК", в свою очередь, также отреклись от трубопровода, но подачу воду все-таки перекрыли.

"На близлежащих домах и объектах это никак не отразится", - отметили на предприятии.

 

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#теплосети #Актау
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:28
119
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