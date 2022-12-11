Произошёл очередной порыв на теплотрассе в Актау

Фото: Lada.kz

Видеозаписью делятся горожане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают горожане, порыв теплотрассы случился, 10 декабря, возле автомойки у строительного магазина "Waterfront".





"Вода уже на дороге заливает проезжую часть. Акимат, обратите внимание", - говорит автор видео.

Видеозапись была направлена в ГКП "Каспий жылу, су арнасы". Там спустя время сообщили, что данная инженерная сеть к ним не относится, а принадлежит ТОО "МАЭК".



В "МАЭК", в свою очередь, также отреклись от трубопровода, но подачу воду все-таки перекрыли.