Происходящие реформы выводят страну на новый уровень - Кошанов
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Происходящие реформы выводят страну на новый уровень и в системе международных отношений. Об этом на заседании заявил Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, передает BaigeNews.kz.
"Под руководством Главы государства искусного и опытного дипломата Казахстан становится важным актором глобальных политических процессов. Страна зарекомендовала себя как центр мирового диалога, проведя достойное председательствование сразу в нескольких авторитетных международных организациях. Международные эксперты стали называть Казахстан "честным региональным переговорщиком", - сказал Кошанов.
По его словам, большой успех Казахстана - Генеральная Ассамблея ООН утвердила город Алматы в качестве Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
"Это подтверждает роль нашей страны как средней державы, которую отличает ответственное поведение на международной арене и конструктивный подход к современным вызовам. Следует отметить, что авторитетнейший в Европе немецкий научно-аналитический центр "Фонд науки и политики" (SWP) включил нашу страну в список средних держав, называя Казахстан ключевым игроком в регионе. Все это важнейший результат целенаправленных усилий Главы государства на международном треке", - добавил он.
Спикер Мажилиса назвал главную задачу, стоящую перед государством.
"Теперь перед нами стоит задача донести до мирового сообщества нашу миссию как зрелого государства, имеющего собственные национальные интересы, наш цивилизационный код, значение нашей культуры и истории. Именно такую задачу перед нами поставил Глава государства на недавнем заседании Национального курултая", - заключил он.
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