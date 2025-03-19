Происходящие реформы выводят страну на новый уровень и в системе международных отношений. Об этом на заседании заявил Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов, передает BaigeNews.kz.

"Под руководством Главы государства искусного и опытного дипломата Казахстан становится важным актором глобальных политических процессов. Страна зарекомендовала себя как центр мирового диалога, проведя достойное председательствование сразу в нескольких авторитетных международных организациях. Международные эксперты стали называть Казахстан "честным региональным переговорщиком", - сказал Кошанов.

По его словам, большой успех Казахстана - Генеральная Ассамблея ООН утвердила город Алматы в качестве Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

"Это подтверждает роль нашей страны как средней державы, которую отличает ответственное поведение на международной арене и конструктивный подход к современным вызовам. Следует отметить, что авторитетнейший в Европе немецкий научно-аналитический центр "Фонд науки и политики" (SWP) включил нашу страну в список средних держав, называя Казахстан ключевым игроком в регионе. Все это важнейший результат целенаправленных усилий Главы государства на международном треке", - добавил он.

Спикер Мажилиса назвал главную задачу, стоящую перед государством.