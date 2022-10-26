Происходит в каждой третьей семье - как жертвам бытового насилия помогают в Алматы

Фото: instagram.com/crisis_center_almaty

В каждой третьей семье Казахстана происходит бытовое насилие. Статистическими данными с корреспондентом BaigeNews.kz поделилась руководитель кризисного центра "Жан-Сая" Зульфия Байсакова. В Алматы данный центр работает с 2017 года. Его учредителем является управление занятости и социальных программ города.

Кризисный центр рассчитан на 50 человек. С начала основания организации более четырёх тысяч услуг было оказано жертвам бытового насилия.

"В общей сложности за пять лет мы оказали около 4300 услуг. 61 процент проживающих в приюте - это дети. Для детей у нас разработаны специальные программы, это наша собственность интеллектуальная. Таких республиканских программ пока ещё не существует. Мы оказываем восемь видов услуг. Это бытовую, доврачебную помощь, психологическое, юридическое консультирование, социальное сопровождение, повышение образовательных навыков, в том числе приобретение профессиональных навыков, например, под открытие собственного бизнеса, в виде открытия парикмахерского дела, или кройки и шитья, чтобы женщина могла быть частично занятой. Это социализация её в культурные мероприятия, развития общества в целом, посещение театров, кинотеатров, и, конечно, дети посещают парки, дельфинарии. Происходит их социализация. И мы оказываем содействие в трудоустройстве", - рассказала Зульфия Байсакова.

Помимо помощи женщинам, пострадавшим в результате бытового насилия, в центре разрабатывают программу "работа с агрессором".

"Мы разработали минимальные стандарты, начали апробирование двух модулей. Потому что изменения поведения человека, который совершает насильственные действия, должны быть осознанными, и человек должен нести ответственность за совершённые действия. Поэтому эта программа нацелена на формирование уровня ответственности и понимания тех действий, которые он совершает в отношении другого человека, в том числе его близких родственников", - отметила руководитель центра.

По словам Байсаковой, центр также тесно взаимодействует с организациями здравоохранения, образования, правоохранительными органами и неправительственными организациями.

Кроме того для поддержки жертв бытового насилия работает круглосуточная служба поддержки по номеру 150.

"Данный телефон работает по всему Казахстану. Звонки являются бесплатными, оплачивают всё мобильные операторы. И человек может всегда, в любое время, позвонить и получить консультацию. Если человек не может, находится под контролем со стороны агрессора, то можно написать на WhatsApp 8 708 106 08 10 и получить обратную связь. Во время пандемии, когда люди жили несколько суток вместе, мы помогали женщинам, жертвам бытового насилия, которые скидывали свою геолокацию. Полицейские выезжали на место, и потом этих женщин доставляли к нам в приют", - добавила Байсакова.

Основная функция кризисного центра, как отметила глава организации, это оказание помощи жертвам бытового насилия в реабилитации и социализации, восстановлении сил после пережитого, определении направления дальнейшей деятельности.

"Находящиеся у нас в приюте дети обучаются в школах, мы устраиваем их временно или на постоянной основе, на то время, что пока они у нас проживают. Если на постоянной основе, то женщина снимает недалеко квартиру. Пока она у нас находится, мы пытаемся помочь стать экономически независимой. Поэтому есть различные курсы повышения уровня знаний в той или иной специальности, через центр "Бакытты отбасы", который есть в Алматы. Женщина даже может участвовать в написании заявки на грант, на безвозмездную помощь для собственного бизнеса. У нас были такие случаи, когда женщины-жертвы бытового насилия становились сами тренерами и получали безвозмездный грант для открытия бизнеса", - подчеркнула она.

Обратившиеся в центр могут также пройти медицинский осмотр специалистами. Кроме того сотрудники "Жан Саи" могут помочь в восстановлении документов и получении временной прописки.

"Женщина может находиться до шести месяцев, но профессионализм консультантов, социальных работников нашего центра заключается в том, чтобы быстрее организовать все виды услуг: купирование кризиса психологом, восстановление документов юристом. Например, социальный работник может оказать содействие в трудоустройстве, поиске квартиры и так далее. Живя у нас женщина накапливает различные виды пособий, если они есть, или устраивается на работу, собирает деньги, и когда подходит время, она уже самостоятельно готова выйти жить, если не возвращается к своему супругу в семью, то она выходит в свободное развитие, вместе с детками", - рассказала Зульфия Байсакова.

В Казахстане функционирует подразделение по защите женщин от насилия и 32 кризисных центра. На деятельность подразделения выделяется около 500 миллионов тенге, кризисным центрам - около 750 миллионов тенге.

"Как мы видим фактически, какой-то программы, которая носила бы системный характер по борьбе с бытовым насилием, у нас нет. И неадекватность наказания, женщина не может привлечь агрессора к таким видам наказания как общественные работы, сейчас это станет реально, или же необходимо изолировать жертву от самого агрессора. Бытовое насилие носит латентный характер, мы имеем статистику. Например, в 2021 году вынесена 81 тысяча защитных предписаний. Это говорит о латентности самого факта насилия и нежелания "выносить сор из избы" женщинами, которые зависимы экономически от своих супругов или сожителей. Поэтому мы понимаем, что нужно сделать, кроме адекватного наказания - создать службы, которые могли бы патрониронировать такие семьи и оказывать поддержку. Да, бытовое насилие существует во всем мире, но то, что происходит в Казахстане, когда государство несёт ответственность и не создает достаточных условий для борьбы с насилием, говорит о том, что число случаев бытового насилия будет из года в год расти, и, к сожалению, женщин, погибших из-за сложных семейно-бытовых отношений, будет больше. Сегодня можно сказать, что в каждой третьей семье происходит один из видов насилия, который мы имеем согласно законодательству", - поделилась она.

В среднем по Казахстану на каждую жертву бытового насилия в кризисных центрах выделяется от 4 500 до 5 500 тенге. В сумму входят виды услуг, которые оказываются в центре, заработная оплата сотрудников, материально-техническая база, необходимые вещи и питание.