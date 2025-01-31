"Проигрывая жизнь" - не просто фраза, а четкое отражение судьбы каждого, кто попал под влияние азартных игр. В этом фильме журналист BaigeNews.kz Марк Брюшко встретился с теми, кто поставил на кон все, что им было дорого. В итоге они лишились не только денег, но и авторитета друзей и доверия близких. Как много человек делают ставки в Казахстане? Как лечат лудоманов? Сколько времени нужно зависимым для возвращения в социум? Суровая правда жизни и невыдуманные истории: смотрите в нашем документальном фильме.