"Проигрывая жизнь" - документальный фильм о проблеме лудомании в Казахстане
Кто подвержен азартным играм и как лечат лудоманов?
Сегодня, 20:25
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Сегодня, 20:25Сегодня, 20:25
51Фото: BaigeNews.kz
"Проигрывая жизнь" - не просто фраза, а четкое отражение судьбы каждого, кто попал под влияние азартных игр. В этом фильме журналист BaigeNews.kz Марк Брюшко встретился с теми, кто поставил на кон все, что им было дорого. В итоге они лишились не только денег, но и авторитета друзей и доверия близких. Как много человек делают ставки в Казахстане? Как лечат лудоманов? Сколько времени нужно зависимым для возвращения в социум? Суровая правда жизни и невыдуманные истории: смотрите в нашем документальном фильме.
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