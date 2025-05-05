После поражения в финале Лиги чемпионов по футзалу главный тренер алматинского "Кайрата" Марлон Веласко прокомментировал выступление своей команды, отметив, что ключевую роль в неудаче сыграли не тактические ошибки, а психологическое состояние игроков, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы знали, что будет очень сложно, и стало еще сложнее, когда соперник забил первым. Моя команда хорошо отреагировала, смогла сравнять счёт, и в первые 18 минут мы играли достойно. Но последующие два гола сильно по нам ударили. В финале нужно уметь терпеть и биться до конца — мы не смогли. Команда сдалась после четвёртого мяча", — цитирует Веласко пресс-служба УЕФА.

Он подчеркнул, что в матче такого уровня важнейшими факторами становятся выдержка и концентрация:

"Это финал лучшего клубного турнира в мире, и в нём участвуют только две команды. Надо уметь сохранять самообладание на протяжении всей игры. Образ, который мы оставили после себя во втором тайме, — это не "Кайрат"", — добавил тренер.

Финал прошёл в ночь на 5 мая на стадионе "Антарес" в Ле-Мане (Франция). В нём казахстанский "Кайрат" уступил испанскому клубу "Пальма" со счётом 4:9. Для "Пальмы" это уже третий титул Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.