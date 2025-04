Скандалом завершился главный бой турнира Oktagon 69 в Дортмунде, в котором встретились немецкие бойцы Макс Хольце и Дениз Илбай, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Хольцер одержал победу сабмишном в четвертом раунде: он успешно провел удушающий прием, после которого Илбай постучал. Однако затем победитель проявил явное неуважение к проигравшему: Хольцер дал пинка своему сопернику, чем разозлил Илбая — тот набросился на обидчика и выкинул его из октагона.

Here is what happened at Oktagon 69. Max Holzer submitted Deniz Ilbay, proceeded to hump him. Deniz got understandably angry and ran up on Max and sucker punched him and he fell out of the octagon. #Oktagon69 pic.twitter.com/q27v9T7qJY