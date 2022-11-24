Проигравшихся в казино госслужащих наказали предупреждениями

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Среди чиновников и государственных служащих, проигравших в казино 507 миллионов тенге были сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. Этот факт подтвердили в АФМ, передает BaigeNews.kz.

"Действительно, четверо наших сотрудников находились там в связи со служебной деятельностью. Мы провели соответствующее расследование. По двум фактам, по двум сотрудникам факты подтвердились, они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. По остальным фактам разобрались", - сообщил на брифинге в СЦК директор департамента кадровой работы агентства Нурлан Адалиев.

По его словам, на момент посещения и проверки остальные сотрудники уже не работали в АФМ.