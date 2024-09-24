Проиграли шесть матчей из семи: Нового главного тренера назначили в "Барысе"

В астанинской хоккейной команде "Барыс" назначили исполняющего обязанности главного тренера. Им стал Евгений Королёв, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона Континентальной хоккейной лиги перед матчем "Барыс" - "Динамо" Москва принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королёва. Дополнительная информация по обновлённому тренерскому штабу будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур", - сообщили в пресс-службе клуба.

Королёв уже работал в астанинском "Барысе", помогая Эдуарду Занковцу и Евгению Корешкову. Был ассистентом Дэвида Немировски.

В качестве игрока он выступал за такие клубы, как "Нью-Йорк Айлендерс", "Локомотив" (Ярославль), "Северсталь" (Череповец), "Динамо" (Москва), СКА (Санкт-Петербург), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Нефтехимик" (Нижнекамск) и "Лада" (Тольятти).

С начала сезона "Барыс" под руководством Немировски провёл семь матчей и проиграл в шести из них.