Проигнорировал убийство: осужденному диспетчеру службы "112" смягчили приговор

Сотруднику ДЧС, не отреагировавшему на звонок актюбинки, которую убивали из-за машины, заменили реальный срок на два года ограничения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аktobetimes.kz.

Жуткая история произошла в Актобе 9 июня этого года. 55-летняя женщина поехала на встречу с покупателем, чтобы продать свой автомобиль, и пропала. На встрече, как позже установили следователи, покупатель накинул на шею актюбинки ремень безопасности и начал душить. В этот момент женщине удалось набрать "112", она кричала: "Меня убивают!". Однако её мольбы о помощи проигнорировали. Спустя пять дней полиция нашла тело убитой за городом. Всё это время её искали полицейские и волонтёры. Подозреваемого в убийстве задержали. В его гараже обнаружили похищенную машину.

Сотрудника ДЧС, проигнорировавшего ее звонок, обвинили в халатности. В сентябре суд приговорил его к 2 годам лишения свободы. А также запретил занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на три года.

На днях стало известно, что приговор изменили, об этом сообщили в пресс-службе облсуда.