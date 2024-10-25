Проигнорировал убийство: осужденному диспетчеру службы "112" смягчили приговор
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Сотруднику ДЧС, не отреагировавшему на звонок актюбинки, которую убивали из-за машины, заменили реальный срок на два года ограничения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аktobetimes.kz.
Жуткая история произошла в Актобе 9 июня этого года. 55-летняя женщина поехала на встречу с покупателем, чтобы продать свой автомобиль, и пропала. На встрече, как позже установили следователи, покупатель накинул на шею актюбинки ремень безопасности и начал душить. В этот момент женщине удалось набрать "112", она кричала: "Меня убивают!". Однако её мольбы о помощи проигнорировали. Спустя пять дней полиция нашла тело убитой за городом. Всё это время её искали полицейские и волонтёры. Подозреваемого в убийстве задержали. В его гараже обнаружили похищенную машину.
Сотрудника ДЧС, проигнорировавшего ее звонок, обвинили в халатности. В сентябре суд приговорил его к 2 годам лишения свободы. А также запретил занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах на три года.
На днях стало известно, что приговор изменили, об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
"Постановлением апелляции от 21 октября приговор суда №2 изменили, ему дали ограничение свободы сроком на 2 года", - сообщили в пресс-службе облсуда.
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