Прохожий спас троих детей из горящего авто в Астане
Сегодня, 14:18
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Сегодня, 14:18Сегодня, 14:18
96Фото: скриншот с видео
Легковой автомобиль вспыхнул в столице, в салоне находились дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"На момент начала возгорания в машине находились трое детей, которых успел вытащить рядом находившийся очевидец. Силами МЧС пожар ликвидирован за 13 минуты с момента вызова. Пострадавших нет", — сообщили в МЧС РК.
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