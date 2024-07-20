Прохожий спас троих детей из горящего авто в Астане

Легковой автомобиль вспыхнул в столице, в салоне находились дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На момент начала возгорания в машине находились трое детей, которых успел вытащить рядом находившийся очевидец. Силами МЧС пожар ликвидирован за 13 минуты с момента вызова. Пострадавших нет", — сообщили в МЧС РК.