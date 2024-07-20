  • 20 Июля, 15:05
  • BAIGENEWS

Прохожий спас троих детей из горящего авто в Астане

Сегодня, 14:18
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 14:18
Сегодня, 14:18
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Фото: скриншот с видео

Легковой автомобиль вспыхнул в столице, в салоне находились дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"На момент начала возгорания в машине находились трое детей, которых успел вытащить рядом находившийся очевидец. Силами МЧС пожар ликвидирован за 13 минуты с момента вызова. Пострадавших нет", — сообщили в МЧС РК.

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