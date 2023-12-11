Прохожий спас ребёнка, провалившегося в коммунальный колодец

В посёлке Белоусовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области прохожий спас ребёнка, провалившегося в открытый коммунальный колодец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Инцидент произошел вечером 8 декабря.

"Мы шли с родственниками, в том числе несколькими детьми по улице Центральной. В какой-то момент мой сын Миша просто провалился под землю!", — рассказала мама мальчика Галина.

Оказалось, что мальчик провалился в открытый коммунальный колодец.

"Я спустила Мише шарф, но он был слишком короткий. Спросила, может ли он шевелить руками и ногами. Пыталась остановить проезжавшие мимо автомобили, чтобы нам помогли, но никто не останавливался. Мои крики о помощи услышал прохожий. Парень снял куртку и спрыгнул в колодец. К этому моменту прибежали мой муж и старший сын", - отметила она.