Прохожий напал с ножом на водителя автобуса в Алматы

В Алматы задержали прохожего, угрожавшего ножом водителю автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт выявили в ходе мониторинга соцсетей. На видео очевидцев запечатлено, как мужчина сначала пинает двери автобуса, а затем, размахивая предметом, похожим на нож, кидается на водителя.

Инцидент произошёл рано утром на конечной остановке общественного транспорта, на пересечении проспектов Назарбаева и Райымбека. Для раскрытия преступления проанализированы системы видеонаблюдения города, личность фигуранта установлена. Он задержан и водворён в изолятор временного содержания.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.