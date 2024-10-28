Прохожий напал с ножом на водителя автобуса в Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы задержали прохожего, угрожавшего ножом водителю автобуса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Факт выявили в ходе мониторинга соцсетей. На видео очевидцев запечатлено, как мужчина сначала пинает двери автобуса, а затем, размахивая предметом, похожим на нож, кидается на водителя.
Инцидент произошёл рано утром на конечной остановке общественного транспорта, на пересечении проспектов Назарбаева и Райымбека. Для раскрытия преступления проанализированы системы видеонаблюдения города, личность фигуранта установлена. Он задержан и водворён в изолятор временного содержания.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
"В ходе разбирательства выяснилось, что конфликт между подозреваемым и водителем автобуса возник из-за желания прохожего сесть в транспорт, находившийся на точке отстоя. Водитель сделал ему замечание, а прохожий вытащил строительный нож. Никто не пострадал", – рассказал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.
Самое читаемое
- Фейк о туранском тигре в Шымкенте разоблачили эксперты
- Болельщики "Астаны" попали в ДТП перед матчем с "Актобе": погиб молодой парень
- Казахстанцев хотят законодательно защитить от психологов-инфоцыган
- Актёр из сериалов "Сваты" и "Жены олигарха" погиб в ДТП
- Жанибек Алимханулы назвал дату возвращения на ринг