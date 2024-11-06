Проходящие президентские выборы в США названы самыми дорогими в истории

Около 3,5 млрд долларов было потрачено на предвыборные кампании кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Как пишет газета Financial Times (FT), эти выборы стали самыми дорогими в истории страны, передаёт BaigeNews.kz.

Харрис привлекла более 2,3 млрд долларов, потратив 1,9 млрд, а Трамп привлек 1,8 млрд долларов и потратил при этом 1,6 млрд. По данным FT, больше половины бюджета было потрачено на рекламу, далее идут административные расходы: Харрис — 250 млн долларов, Трамп — 200 млн долларов.

По американскому законодательству, кандидаты в президенты страны могут финансировать свои кампании из собственных средств, пожертвований физических и юридических лиц, за счет партийных фондов и средств, которые собраны через фонды поддержки.

Кроме того, FT выяснила, что кандидат от республиканцев потратил более 100 млн долларов (14% от всех средств), чтобы покрыть судебные издержки. В отношении Трампа в США заведено несколько дел ― в частности, о попытке повлиять на результаты выборов 2020 года. Суд во Флориде закрыл в июле одно из них, по которому кандидата в президенты обвиняли в ненадлежащем обращении с секретными документами.

Некоммерческая организация Open Secrets подсчитала, что всего на кампании по выборам президента, сенаторов и конгрессменов в 2024 году было потрачено 15,9 млрд долларов, а в 2020-м — 15,1 млрд.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп лидирует в Техасе.