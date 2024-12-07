Региональный уполномоченный по правам ребёнка Сауле Шакенева без предупреждения посетила детский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" в Павлодарской области и осталась недовольной условиями, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом она написала в социальных сетях.

"По плану на 2024-2025 учебный год предусмотрено 18 смен по 15 дней. Согласно штатному расписанию в Центре должны работать 13 учителей-предметников, 4 вожатых, 7 воспитателей, 4 медсестры и 1 врач. В настоящее время, а именно со второго декабря, в Центр заехали 86 учащихся 5-9 классов школ города Павлодара. По факту на шестое декабря вакантны должности 1 вожатого, 1 учителя-предметника и врача. В учебном корпусе, в медицинском корпусе прохладно. В жилых корпусах теплее, но ночью прохладно, со слов детей. Запах краски в спальных корпусах, по моему мнению, более, чем ощутим. Вместо жидкого мыла дети пользуются твердым мылом. Только в одной комнате отдыха диван с двумя креслами прошлого века, а в других просто ковры на полу и всё", — написала Сауле Шакенева.

Она также отметила, что совершенно случайно столкнулась в центре с заместителем акима Павлодара Светланой Гладышевой и руководителем отдела образования Куанышем Кыдралиным. Как выяснилось, они тоже приехали в "Балдаурен" по жалобе родителей.

"Со слов Куаныша Толегеновича, он не знал, что в Центре должность врача вакантна. А сезон уже работает четыре дня, т.е. 86 детей всё это время без врача, благо, ничего не случилось! УОЦ "Балдаурен" находится почти в 30 км от города Павлодара. И почему-то медучреждение ближайшего населенного пункта в селе Мичурино не обслуживает этот Центр. Другими словами, если нужна будет медицинская помощь, то только из Павлодара. И сколько по времени будет ехать эта помощь из города и особенно в зимний период?", — сетует Шакенева.

Ещё одна проблема, по её словам, — отсутствие устойчивой мобильной связи.

"Оказывается, ещё осенью Казахтелеком демонтировал свою антенну. Очень надеюсь,что все выявленные недостатки будут в кратчайшие сроки устранены. Тем более, что курирующий зам, и руководитель отдела образования в курсе. Радует одно, что дети довольны несмотря ни на что! Кстати, в Центре есть солевая шахта, кислородный коктейль и по-домашнему вкусная еда", — добавила региональный уполномоченный по правам ребёнка.

Как сообщили в городском отделе образования, детей отправили домой. Однако причиной стало то, что на теплотрассе случилась авария, поэтому в корпусах резко похолодало.