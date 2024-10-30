Прохиндеями назвал казахстанские банки депутат Мажилиса

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров на пленарном заседании Мажилиса резко высказался о работе казахстанских банков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Он отметил, что в стране огромный дефицит бюджета, а чтобы покрыть часть дефицита, правительство берёт 4 триллиона тенге займа.

"При этом в коммерческих банках Казахстана аккумулированы сотни и сотни миллиардов тенге народных средств. Только в так называемом Народном банке аккумулированы 500 миллиардов тенге национального фонда. В других частных банках находится более 600 миллиардов тенге Нацфонда. Это единственный прецедент в мире, когда частные банки живут за счёт государственных денег. Почему правительство не забирает эти деньги обратно? Почему при плачевном состоянии бюджета страны, когда народу трудно, несколько финансовых прохиндеев должны набивать свои карманы за счёт народа?" - обратился Ерлан Саиров к премьер-министру Олжасу Бектенову.

Премьер-министр в своём ответе подчеркнул, что здесь нужен сбалансированный подход, правительство работает над постепенным возвращением государственной помощи.

"Действительно, все мы знаем, в каких условиях оказывалась государственная помощь банкам второго уровня. И действительно, определённые объёмы этой ликвидности, они сейчас сохраняются в распоряжении банков второго уровня. Но есть утверждённые графики погашения, и все банки, которые получали в своё время эту помощь, они её своевременно погашают по тем условиям, которые были оговорены при получении соответствующей помощи.

Я думаю, не совсем будет правильным сейчас принимать такие резкие решения, которые могут повлиять в целом на устойчивость, в том числе системообразующих банков, финансовые затруднения которых могут привести в целом к разбалансировке финансово-экономической системы страны. Поэтому в этом отношении, я думаю, нужен сбалансированный подход. И правительство знает, видит все эти деньги, и постепенно вся эта государственная помощь будет возвращена", - сказал Бектенов.