Программу по реновации футбольных полей запустили в Казахстане

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Казахстанская федерация футбола запустила программу по реновации футбольных полей в регионах страны. В этом году реконструируют пять площадок, передаёт BaigeNews.kz.

В проект попали поля в Актау, Алматы, Шымкенте, Актобе и области Жетысу.

Программа рассчитана на три года и пройдёт при поддержке УЕФА. Кроме того, КФФ планирует привлечь частные инвестиции.

Основная цель проекта – повысить качество футбольной инфраструктуры и создать условия для развития массового футбола.

"Поля для реновации в 2023 году: стадион ЦСКА в Алматы, стадион имени Онгарова в селе Балпык би области Жетысу, стадион "Цементник" в Шымкенте, стадион ДЮСШ №2 в Актобе и стадион СК "Каспий" в Актау", - сообщили в федерации.

Ранее BaigeNews.kz писал о состоянии футбольных стадионов в стране и суммах, выделяемых на их содержание.