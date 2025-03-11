В Казахстане запустят программа "AI-Sana". Программа предоставляет бизнес-ускорение стартапам, заинтересованным в применении искусственного интеллекта, передает BaigeNews.kz. Об этом на заседании правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

"В этом году 650 тысяч студентов пройдут специальные курсы по искусственному интеллекту и на втором этапе 100 тыс. студентов пройдут курсы подготовленные совместно с главным техническим директором Стэнфордской высшей школы образования Полом Кимом. До конца года мы планируем сформировать 1-1,5 тыс. стартап команд в сфере искусственного интеллекта".

Ранее министр сообщил, что вклад научных проектов в экономику составил 118,4 млрд тенге. Основные направления науки в Казахстане реализуются в рамках Концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы.