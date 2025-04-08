В Алматы стартовала программа бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных. Она доступна для всех владельцев, чьи питомцы имеют ветеринарный паспорт и микрочип, передаёт BaigeNews.kz.

Услуги предоставляют восемь клиник, по одной в каждом районе города. Стерилизовать можно собак и кошек в возрасте от 7 месяцев до 9 лет, кобелей и котов - с 6 месяцев до 9 лет.

Процедура включает: регистрацию обращения, предварительный осмотр животных для выявления противопоказаний (например, беременность или пониженный иммунитет), расчёт дозы наркоза в зависимости от веса животного, подготовку к операции и проведение самого вмешательства, использование безопасных рассасывающихся швов, контроль состояния животного в течение послеоперационного периода и мониторинг швов на 10-12 день после операции.

Для наблюдения животное помещается в дневной стационар на 10 часов. Послеоперационный мониторинг продолжается в течение трёх дней.