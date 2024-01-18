Программу для борьбы с буллингом разработали студенты в Казахстане

Студенты Казахстанско-Американского свободного университета Аян Хасенов, Данил Тюлькин и Данил Федотов создали программу Nortrom, способную выявлять подозрительный и агрессивный контент и, используя нейросети, распознавать формы буллинга в соцсетях и мессенджерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Миннауки и высшего образования РК.

"Nortrom - программное решение, позволяющее анализировать предоставленный текст на наличие негативного контекста и разных форм кибербуллинга. Отличительной особенностью разработки являются мультиязычность и мультифункциональность. Приложение способно распознавать неподобающий контент не только в текстовом, но и в других форматах - изображениях, аудиофайлах и других медиафайлах. Это обеспечивает более полный и всесторонний анализ, расширяя спектр обнаружения потенциально негативного материала в различных онлайн-средах", - сообщили в ведомстве.

Проект студенты образовательной программы "Информационные системы" презентовали акиму ВКО Ермеку Кошербаеву.

"Вы можете создать платформу для работы в реальном времени, поэтому программу нужно доработать. Для этого необходимо организовать встречу с ведущими специалистами этой сферы. В целом, думаю это хорошая поддержка для родителей, у которых дети активно пользуются интернет-ресурсами", - отметил Ермек Кошербаев.

Молодые учёные планируют создать онлайн-сервис, предоставляющий доступ к API для всех желающих. Сервис предоставит разработчикам возможность интегрировать технологию в различные приложения, включая игры, где основное взаимодействие происходит через голосовой или текстовый чат, что обеспечит более благоприятный процесс игры и поможет избежать какого-либо конфликта между игроками.