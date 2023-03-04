Программу "Армия глазами мам" хотят внедрить в Алматы

Фото: Министерство обороны РК

Представители Комитета солдатских матерей Алматы и Алматинской области побывали в учебном центре Сухопутных войск и в танковой бригаде регионального командования "Юг". Они познакомились с бытовыми условиями, созданными для солдат срочной службы, а также с организацией досуга военнослужащих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Конечно, солдатский быт нельзя сравнить с домашним, где все устроено по вкусу и желанию жильцов. Армейский лаконизм здесь видится во всем: в единообразно заправленных кроватях, в посуде из металла, в одинаковых меню и форме.

"Мы осмотрели казармы, столовые, банно-прачечный комбинат, учебные классы, пообщались с офицерами и солдатами. Но для того, чтобы матери были спокойны за сыновей, планируем внедрить программу "Армия глазами мам". Все ее нюансы мы намерены обсудить с руководством", — поделилась планами представитель Комитета солдатских матерей Алматы и области Татьяна Тропина.

Она также отметила тот факт, что в воинской части 30212 решается вопрос по заморозке кредитов солдат срочной службы. То есть инициированный Министерством обороны проект уже дает свои положительные результаты.

Примечательно, что к работе комитета женщины привлекают и мужчин, которые не понаслышке знают, что такое служба и воинский устав.

"В 1993 году я был призван из Алматы в Отар. Зашел в казарму, где жил тридцать лет назад. Добротный ремонт, порядок и ребята, видно, что служат с душой. Питание тоже хорошее. Думаю, что не у всех парней дома есть такое разнообразие. Многое, о чем мы раньше мечтали, сегодня воплощается в жизнь. Ребятам хочу пожелать, чтобы служили с честью и достоинством", — сказал солдат — участник мероприятия Владимир Воронин.

Встречи в Отаре прошли в канун международного дня 8 Марта. Солдаты, командиры воинских частей 30212, 21450 гвардии полковник Сабит Уркинбаев и полковник Нурлан Айтчанов поздравили Татьяну Тропину с наступающим праздником, пожелав ей успехов в деле укрепления конструктивного сотрудничества и повышение доверия к воинской службе.

Фото: Министерство обороны РК