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kt.kz Сегодня, 17:58
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Фото: kt.kz

Программа "Самопознание" утратит силу - Минпросвещения

Программа нравственно-духовного образования "Самопознание" утратит силу с 18 ноября, передает BaigeNews.kz. Министерство просвещения приняло соответствующий приказ от 28 октября 2022 года. 

Напомним, в начале года в Министерстве образования и науки (еще до преобразования - Авт.) приняли решение перевести предмет "Самопознание" в школьной программе в разряд факультативных, то есть по выбору для изучения школьниками. Эта мера по снижению учебной нагрузки на учеников, отметили тогда в ведомстве.

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#образование #Самопознание
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:58
114
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