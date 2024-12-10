В Костанае активно строятся современные многоэтажные жилые комплексы со всей инфраструктурой, включая парковки, школы, детские сады. Правда новостройки и другие объекты появляются на месте старых частных домов, объектов бизнеса и рынков, чем не всегда довольны некоторые жители города, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Летом этого года в Костанае началось строительство нового многоэтажного дома на пересечении улиц Тауелсиздик и Урицкого. Девятиэтажку возводят на месте гостиницы "Рабат", хозяин которой продал её вместе с участком. Но это всё равно вызывало недовольство жителей города.

"Почему нужно все застроить многоэтажками? – возмущается жительница этого района Нина Садовникова. – На этом месте был детский садик, потом его снесли под гостиницу. Может стоит вернуть детский сад?"

Стройка дома на этом участке уже подходит к концу, а всего в нескольких метрах от него на этой же улице Тауелсиздик месяц назад снесли старые частные дома. Теперь здесь пустырь, на котором тоже скоро появятся новые высотки. Одни жители остались довольны, другие – не очень.

"Дома здесь, действительно, были старые. По крайней мере, мой дом строили ещё мои бабушка и дедушка в 50-х, – рассказала владелица одного из снесённых домом Екатерина Бойчук. – Мне выдали неплохую компенсацию, хотя предлагали и квартиру в определённом районе, но я отказалась. На выделенные деньги сама могу купить себе жильё, где хочу". "А я был против снова своего дома, – говорит Куандык Сапиев. – Дом можно было подремонтировать и жить, у меня был свой огород, хорошее расположение – центр города рядом. А теперь неизвестно, в каком районе приобрету жильё".

Власти Костаная информируют жителей, что снос малоэтажной застройки в городе продолжится.

В конце ноября прошли общественные слушания, на которых объявили, что огромный квартал, застроенный частными домами в границах улиц Алтынсарина-Шипина-Бородина-Победы, попадает под снос.

"Согласно генеральному плану застройки областного центра на этом месте должны быть около 10 многоэтажных домов, детские сады, школы, магазины, ТРЦ. Но речь не идёт о принудительном сносе под нужды государства. Застройщик должен ещё договориться с владельцами домов об их выкупе по выгодной для них цене", – пояснила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курманагалиева.

Но сначала акимат должен увидеть проект детальной планировки этого района Костаная, а он ещё только в разработке. Представитель проектировщика, астанинского ТОО "Колдау", пояснили, что с многоэтажной застройкой в этом районе жилищный фонд увеличится в три с лишним раза. Сейчас площадь жилого фонда, включая весь частный сектор, составляет 32 тысячи квадратных метров. При строительстве многоэтажек он возрастёт до 102 тысяч квадратных метров.

"Кроме того, ещё хватит места на строительство двух школ, двух детских садов, коммерческих площадей, – сообщил представитель столичного ТОО. – Но сначала нужно разработать план и выкупить жильё".

Как отметили в отделе архитектуры и градостроительства акимата Костаная, разработка плана детальной планировки, его согласование, потом разработка проекта – дело ни одного года. И жители могут быть уверены, что насильно из их домов их никто не выселит.

В акимате привели в пример застройку в районе нового района "Жана-Кала", на месте которого лет десять назад был сплошь частный сектор. Тогда жители с настоящим боем отдавали свои дома, несмотря на то, что им предлагали хорошие деньги. Многие в итоге остались только в выигрыше, а те, кто не захотел продать частные дома, по сей день живут по соседству с новыми высотками. Никто их не принуждает съезжать.

Тем не менее, снос ветхих объектов по-прежнему одна из главных городских тем, которую жители активно поднимали и на вчерашней встрече с акимами города и области. Помимо частных домов в Костанае в ближайшем будущем попадает под снос старейший вещевой открытый рынок областного центра под названием Наримановский. После развала Советского союза и в лихие 90-е годы он стихийно образовался и дал рабочие места тысячам людей. За счёт торговли на рынке выживали целые семьи.

"Сейчас рынок себя изжил, – констатировал аким Костаная Марат Жундубаев. – На его месте запланировано строительство школы. Мы предлагаем торговцам перейти в частный рынок "Саяхат".

Но представители Наримановского рынка объяснили, что сейчас около 300 человек кормятся за счёт торговли на территории этого объекта. В закрытом частном рынке свободными остаются лишь около 100 мест. Куда деваться большей части тех, кому не хватит мест?

Аким областного центра пояснил, что не задача акимата искать места для торгующих, но раз вопрос этот действительно стоит очень остро, власти им займутся. В частности, уже создан специальный штаб при акимате города, который ведёт разъяснительную работу по вопросам трудоустройства тех, кто сейчас торгует на Наримановском рынке. Но найдут ли все торговцы себе работу после сноса рынка – пока большой вопрос.

В связи с чем торгующие вышли с встречным предложением – построить коммунальный рынок, на котором арендовать место можно будет по приемлемым ценам.

О том, что в Костанай практически единственный город в республике, в котором до сих пор нет коммунального рынка, местные власти говорят уже несколько лет, но его как не было, так и нет. В 2013 году строительство такого рынка называли "заветной мечтой" и сообщали, что для него нужно очень большое здание площадью около 3000 квадратных метров. Его строительство на тот момент оценивали почти в 1 млрд тенге, но денег в бюджете не было.

На этот раз аким Костаная вновь заявил жителям, вышедшим с предложением о строительстве коммунального рынка, что для него нужно найти место – желательно на окраине города.

Кстати, как выяснилось, сносом одного Наримановского рынка власти не ограничатся. В этом районе под снос попадают также около 20 частных домов, которые власти тоже внесли в список ветхих.

"Я не считаю свой дом ветхим, его построил мой дед. Мы его регулярно ремонтировали. Для меня он – самый лучший. И я не хочу съезжать с этого района", – рассказала жительница района Наримановки Зульфия Бекмеева.

В акимате уточнили – в этом районе снос жилья не обсуждается. Ведь речь идёт о строительстве новой школы, поэтому участки под её строительство будут у нынешних владельцев изыматься под формулировкой "для госнужд" в обмен на компенсацию. Пока жители относятся скептически к идеям властей лишить их насиженных мест – домов, места на рынке и объектов бизнеса, которые в некоторых районах тоже попадают под снос. И если в одних случаях жители имеют право сами распорядиться своей собственностью и продать её частному застройщику по рыночной цене, либо просто остаться в своём доме, если цена не устроит, то в других – выбора просто нет. Власти уверяют, что случаев изъятия земель под формулировкой "для госнужд", как в случае с жителями и торговцами района Наримаровки, не так много. И в любом случае они попробуют мирно решить вопросы со всеми участниками программы реновации.

Фото: Ержан Ахметов