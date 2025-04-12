12 апреля в Казахстане отмечается День науки. Дата связана с днем рождения ученого-геолога и первого президента Казахской академии наук Каныша Сатпаева. О развитии науки и научной среды в стране корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с казахстанскими учёными.

"Фонд науки" коммерциализирует научную сферу

Наука в Казахстане тесно связана с коммерциализацией. На это в последние несколько лет неоднократно обращал внимание Касым-Жомарт Токаев. Президент считает, что конкурентоспособность Казахстана на мировой арене будет определяться за счет внедрения новых технологий производства.

Для этого сейчас создаются все необходимые условия. Так в 2015 году был принят закон "О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности".

Вопросом коммерциализации занимается "Фонд науки". Заместитель председателя правления фонда Алия Сембаева рассказывает, что организация расширяет свои полномочия.

"Если мы ранее выдавали только гранты на коммерциализацию, то теперь у нас появились новые инструменты, как венчурное финансирование, программа содействия коммерциализации, международное сотрудничество, а также программы акселерации и бизнес-инкубирования. Мы, как фонд науки, работаем с учеными, которые являются авторами научных разработок, так и с бизнесом и промышленностью для того, чтобы внедрять в будущем эти научные разработки", - говорит Алия Сембаева.

В мире существуют аналогичные научные фонды, как и в Казахстане. Алия Сембаева отмечает, что организация активно сотрудничает с ними.

Так, например, в 2023 году "Фонд науки" был назначен национальным координационным центром рамочных программ Horizon Europe — одной из крупнейших европейских программ в сфере науки и инноваций на 2021-2027 годы. Казахстанские ученые могут принять участие в программе с бюджетом около 100 миллиардов евро. Программа рассчитана на семь лет.

В целом коммерциализация науки в Казахстане находится на стадии активного становления, говорит Алия Сембаева. Первые конкурсы на финансирование проектов коммерциализации начали проводиться в 2016 году. Период 2017–2018 годов можно назвать пилотным, в это время ученым предоставлялись гранты, чтобы они начали рассматривать прикладной потенциал своих научных разработок и задумывались о том, как можно применить результаты исследований на практике.

Уже с 2022 года, после анализа результатов пилотного этапа, требования к участникам конкурсов стали строже. Теперь, чтобы подать заявку на грант, учёный должен заранее найти бизнес-партнёра. Это значит, что прежде, чем прийти в Фонд за финансированием, исследователь должен презентовать свою разработку представителям бизнеса, заинтересовать их и добиться софинансирования проекта. То есть бизнес должен поверить в перспективность научной идеи.

Кроме того, были введены требования по обязательным продажам. На финальном этапе должна быть продемонстрирована первая коммерческая реализация. Это может быть договор поставки, заключённый контракт или подтверждённая продажа продукта.

"Сегодня мы уже видим ощутимые результаты. Вклад проектов, поддержанных в рамках конкурсов на коммерциализацию, значителен. В целом, вклад научно-технических разработок в экономику страны оценивается примерно в 120 миллиардов тенге. В текущем портфеле фонда насчитывается около 350 проектов, каждый из которых несёт в себе практическую ценность и потенциал для дальнейшего развития", - говорит Алия Сембаева.

Что касается работы со студентами, то фонд запускает программу "Айсана". Её цель - развитие навыков в области искусственного интеллекта.

Для самых способных студентов предусмотрен отбор через несколько этапов. Те, кто пройдёт, смогут участвовать в акселерационных программах и инкубаторах. Там они будут развивать свои проекты, масштабировать идеи, связанные с ИИ. Таким образом, у студентов появится шанс привлечь инвестиции для реального внедрения и роста этих проектов.

"Это не просто про обучение. Это про создание экосистемы, где знания превращаются в конкретные продукты и решения, которые могут изменить рынок", - считает Алия Сембаева.

Помимо этого, фонд также принимает участие в реализации поручения о формировании из Курчатова наукограда.

"Одно из направлений это работа с исполнительными органами для того, чтобы они создавали научные советы, выделяли бюджеты для того, чтобы развивать у себя в регионе науку под свои приоритеты", - говорит Алия Сембаева.

"Докажи новизну и продвигай идею"

Преподаватель КазАТУ им.С.Сейфуллина Жулдыз Сатаева в науке около 15 лет. Она рассказывает, что начала работу на производстве, была главным технологом, завидущим начальника лаборатории. Сейчас Жулдыз преподаватель кафедры "Технология пищевых и перерабатывающих производств". Одновременно с работой она занимается бизнес-проектом об безотходном производстве растительных масел. На реализацию этого проекта ученая выиграла грант от "Фонда науки"

"В прошлом году мы выиграли грант, и сейчас находимся на стадии закупки оборудования. В этом году, скорее всего, осенью, мы начнём производство нашей новой продукции", - рассказывает ученая.

На вопрос насколько сложно было добиться гранта, она отметила, что процесс был не простым.

"Идея и разработки были созданы в процессе научной работы, которая длится пять лет. Мы обратились за помощью к консалтинговой компании, которая помогла нам с расчётами по финансированию. Однако, конечно, весь процесс был нелёгким. Мы самостоятельно подбирали оборудование, расходные материалы и определяли, какая должна быть производительность. Также нам пришлось изучить маркетинг, проанализировать рынок и искать потенциальных партнёров для сотрудничества и продвижения нашей продукции", - говорит Жулдыз Сатаева.

Жулдыз обращает внимание и на то, чтобы и молодые ученые были заинтересованы в продвижении своих проектов. Вопрос лишь в том, как вдохновить студентов, как увлечь их научной работой и помочь развить мотивацию для дальнейших шагов в науке.

По мнению ученой, труд в сфере производственных технологий в Казахстане будет еще более востребован. После пандемии интерес к этой сфере возрос. К тому же обучение всегда доступно.

"Более 90% студентов, обучающихся у нас - это грантники. Я бы даже сказала, что этот показатель близок к 99%. Платных мест немного, и, например, из 200 студентов, только один или два могут обучаться на платной основе, остальные же получают образование по грантам. На базе нашего университета имеется четыре полноценных производственных цеха: для переработки молока, мяса, пекарня и цех по переработке масличных культур. Лаборатории современные, а требования к посещению занятий строго контролируются", - говорит ученая.

По ее мнению, для тех, кто хочет заниматься наукой созданы все условия. И получить финансирование не сложно при грамотном подходе.