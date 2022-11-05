Программа масштабной политической модернизации получила окончательное правовое оформление — Ерлан Карин

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Очередной пакет политических реформ был выдвинут главой государства в мартовском Послании и реализован с помощью июньского конституционного референдума.

Государственный советник РК Елан Карин на своём Telegram-канале высказался о шести законах, которые накануне подписал глава государства,передаёт BaigeNews.kz.

"Президент подписал шесть законов, направленных на реализацию его политических инициатив, изложенных в Послании народу Казахстана от 16 марта "текущего года. Как известно, Касым-Жомарт Токаев с момента избрания Главой государства последовательно осуществляет поэтапные политические преобразования. За прошедшие годы было реализовано четыре пакета политических реформ, в рамках которых принято 13 законов, направленных на повышение конкурентности и транспарентности политического процесса. Очередной пакет политических реформ был выдвинут Главой государства в мартовском Послании и реализован посредством июньского конституционного референдума", — пояснил госсоветник.

Он отметил, что конституционная реформа потребовала внесения изменений и дополнений в действующее законодательство.

"Правительство разработало проекты соответствующих законов, отражающих конституционные поправки, и внесло их в сентябре в Парламент. Эти законы сперва были тщательно и всесторонне рассмотрены и одобрены Мажилисом, затем приняты Сенатом и сегодня публично подписаны Президентом. Результатом принятия шести законов станет перераспределение полномочий Президента другим институтам власти, переформатирование представительной ветви власти, совершенствование избирательной системы, усиление правозащитных институтов, а также модернизация выборного процесса. Тем самым, программа масштабной политической модернизации, инициированная Главой государства, получила окончательное правовое оформление", — отметил Ерлан Карин.

Ранее сообщалось о том, что президент публично подписал ряд законов: "О Конституционном Суде Республики Казахстан","Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", "О прокуратуре", "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации послания Главы государства от 16 марта 2022 года"; "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных нарушениях".