Программа "Келешек": как накопить и на что потратить

Депутаты мажилиса приняли в первом чтении законопроект, закрепляющий внедрение добровольной накопительной системы "Келешек". Она предназначена для того, чтобы помочь родителям накопить средства на образование детей, а в случае получения гранта использовать средства для покупки жилья. Подробнее о накопительной системе в материале BaigeNews.kz.

Основные элементы системы "Келешек"

Основной площадкой реализации "Келешек" станет действующая Государственная образовательная накопительная система. Оператором данной системы выступает АО "Финансовый центр". На данный момент в системе уже открыто более 77 тысяч банковских вкладов и договоров страхования.

Ключевой особенностью программы является стартовый образовательный капитал от государства. Детям, которым исполнилось 5 лет, государство предоставляет стартовый капитал в размере 60 МРП (221 520 тенге). Для детей-сирот эта сумма составляет 120 МРП (443 040 тенге).

Помимо этого, предусмотрена государственная премия. Каждый год на счета вкладчиков будет начисляться госпремия в размере 5% от суммы накопления для всех детей и 7% - для детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Программа побуждает родителей активно участвовать в формировании образовательной траектории своих детей и повышать культуру финансовых накоплений в семье.

Открытие счетов и минимальные взносы

Счета в рамках программы "Келешек" можно открывать в банках второго уровня и страховых компаниях, являющихся участниками государственной образовательной накопительной системы.

Как отметили в Финансовом центре, активными партнёрами являются "Отбасы банк", "Народный Банк", Jusan Banк, "Нурбанк" и "ВТБ Банк". Кроме того, с внедрением "Келешек" также будут работать Bank RBK, "Евразийский банк", Bereke Bank и Национальный оператор "Казпочта".

В рамках программы осуществляется сотрудничество с пятью страховыми компаниями - Халык-Life, Nomad Life, Standard Life, КСЖ "Евразия", Freedom Finance Life.

Важно, что родители после открытия этих счетов должны ежегодно вносить минимальный взнос в размере 12 МРП для детей СУСН и 24 МРП для остальных детей.

Законодательные гарантии и финансовая безопасность

На законодательной основе устанавливается минимальный размер вознаграждения банков. Так, не ниже 200 базисных пунктов для вкладов, заключённых сроком до одного года включительно, не ниже 300 базисных пунктов - для вкладов, заключённых на срок более года. Деньги на вкладах застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов, а сумма страховых выплат – Фондом гарантирования страховых выплат.

На что можно потратить накопления

По завершении школы накопленные средства могут использоваться для обучения как в казахстанских, так и зарубежных учебных заведениях. В случае получения гранта накопленные средства могут быть направлены на другие образовательные цели, переведены третьим лицам или использованы для улучшения жилищных условий. Также вкладчики могут получить свои накопления после предоставления документа об образовании.

Согласно актуарным расчётам, при взносах в 12 МРП (44 304 тенге) в год к 18-ти годам сумма накоплений может составить 5,2 миллиона тенге, а при взносах в 24 МРП (88 608 тенге) - 8,2 миллиона тенге. Эти суммы позволяют обеспечить детей качественным образованием, стоимость гранта на которое составляет в среднем миллион тенге в год.