Программа добровольного переселения с юга на север не дала ожидаемого результата - Ашимбаев

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев на правительственном часе о демографическом развитии отметил сохранение экономического и социально-демографического дисбаланса в некоторых регионах Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня численность населения южных, западных регионов и мегаполисов значительно растёт. А в северных регионах наоборот наблюдается тенденция к снижению. За последние несколько лет уменьшилось количество населения в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. При этом следует признать, что программа добровольного переселения с юга на север не дала ожидаемого результата", - отметил Ашимбаев.

Председатель Сената добавил, что в верхней палате парламента сегодня рассматривается новый закон о миграции, который предусматривает новые стимулирующие меры по повышению мобильности трудовых ресурсов.

Также он указал на необходимость обеспечения опережающего развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры с учётом меняющейся демографической ситуации.