Казахстан активно реализует комплексные меры для укрепления экономической стабильности и улучшения уровня жизни граждан. Одним из ключевых направлений стала поддержка трудовых ресурсов страны, включая развитие рабочих профессий, модернизацию инфраструктуры и повышение доступности образования, передаёт BaigeNews.kz.

Долгосрочная стратегия повышения доходов

В 2022 году правительство утвердило Программу повышения доходов населения до 2029 года, направленную на стабилизацию экономики и улучшение качества жизни казахстанцев. Она включает несколько стратегических направлений:

Создание рабочих мест – каждый год в стране вводится не менее 100 новых производственных объектов, что обеспечивает более 7 тысяч новых рабочих мест.

Поддержка малого и среднего бизнеса – для молодежи и социально уязвимых групп населения предусмотрены гранты и микрокредиты под 2,5% годовых, а также специальные программы кредитования в сельской местности в рамках проекта "Ауыл Аманаты".

Модернизация инфраструктуры – до 2029 года в планах обновление 62 тысяч километров инженерных сетей, что создаст дополнительные рабочие места и улучшит условия жизни.

Система "Келешек": инвестиции в образование

Для повышения доступности высшего образования Казахстан запустил добровольную накопительную систему "Келешек". Эта инициатива предоставляет семьям возможность откладывать средства на обучение детей с поддержкой государства.

Как это работает?

Государственный стартовый капитал – 60 МРП (месячных расчетных показателей) выделяется на ребенка в возрасте 5 лет.

Дополнительные накопления – родители могут вносить средства на образовательный счет.

Государственная премия – от 5% до 7% ежегодно плюс инвестиционный доход.

К 18 годам ребенок сможет накопить более 3,3 млн тенге на свое образование.

Новая модель подготовки специалистов

С учетом изменяющихся требований рынка труда Казахстан внедряет современные подходы к подготовке кадров. Важное внимание уделяется развитию рабочих профессий, популяризации идеи "Человека труда" и формированию культуры трудолюбия среди молодежи.

Информационные кампании и медийные проекты подчеркивают важность рабочих профессий.

Год рабочих профессий стал ключевой инициативой в 2024 году.

Внедрение новых образовательных программ в колледжах и университетах, соответствующих требованиям рынка.

Социальная защита и безопасность на рабочем месте

Государство активно занимается созданием безопасных условий труда, снижением производственного травматизма и улучшением социальной защиты работников. Также проводится работа по регулированию миграционных процессов для поддержания баланса на рынке труда.

Мировой опыт: чему Казахстан может поучиться?

Германия – система дуального образования сочетает учебу с практикой на предприятиях, что гарантирует высокий уровень квалификации работников.

Сингапур – программа SkillsFuture позволяет гражданам получать финансовую поддержку для профессионального развития на протяжении всей жизни.

Канада – Канадский план сбережений на образование (RESP) стимулирует родителей делать накопления на образование детей с государственной поддержкой.

Заключение

Казахстан продолжает активно реформировать сферу труда, создавая новые рабочие места, поддерживая предпринимателей и развивая системы образования и социальной защиты. Интеграция лучших мировых практик и адаптация их к казахстанским реалиям позволит стране сформировать устойчивую и конкурентоспособную экономику к 2029 году.