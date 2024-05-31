Программа чипирования домашних животных стартует в Алматы

В Алматы с 1 июня стартует программа чипирования домашних животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.



Программа по бесплатному чипированию домашних животных (собак и кошек) будет доступна до конца текущего года. Планируется чипировать 15 000 домашних животных.

Данная услуга доступна для всех жителей Алматы, процедуру можно провести в следующих ветеринарных клиниках:

1. Ветеринарная клиника Allvet (Ауэзовский район)

адрес: ул. Толе би, 279 Б, тел: 8 (747) 438 38 87, запись ведётся по WhatsАpp

2. Ветеринарная клиника Mastino (Медеуский район)

адрес: ул. Есенберлина, 217, телефон: 8 (700) 327 44 89, запись ведётся по WhatsApp

3. Ветеринарная клиника Taugul Vet Boutique (Ауэзовский район)

адрес: Адрес: мкр. Таугуль, 21. Тел: 8 (707) 541 30 38, 8 (702) 945 71 44, запись ведётся по WhatsApp

4. Ветеринарная клиника "Хвостики" (Наурызбайский район)

адрес: м-н Тастыбулак, Жандосова, 54, тел: 8 (708) 983 43 13, 8 (727) 385 08 35

5. Ветеринарная клиника "Айболит" (Бостандыкский район)

адрес: КазНАУ, проспект Абая, 26, тел: 8 (708) 972 02 07

6. Ветеринарная клиника Dog Premium (Турксибский район)

адрес: Зимняя, 1А, тел: 8 (707) 277 56 19

7. Ветеринарная клиника Dog Premium (Жетысуский район)

адрес: Грибоедова, 105, тел: 8 (707) 339 33 28

8. Ветеринарная клиника Banzai (Наурызбайский район)

ул. Сейдимбека, 26А, тел: 8 (707) 327 01 01

9. Ветеринарная клиника "Ветстанция" (Турксибский район)

адрес: пр. Сейфуллина, 49, тел: 8 (701) 757 77 27

Дополнительно ветеринарными специалистами будет проводиться подворовой обход для чипирования собак и кошек.