Программа чипирования домашних животных стартует в Алматы
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В Алматы с 1 июня стартует программа чипирования домашних животных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Программа по бесплатному чипированию домашних животных (собак и кошек) будет доступна до конца текущего года. Планируется чипировать 15 000 домашних животных.
Данная услуга доступна для всех жителей Алматы, процедуру можно провести в следующих ветеринарных клиниках:
1. Ветеринарная клиника Allvet (Ауэзовский район)
адрес: ул. Толе би, 279 Б, тел: 8 (747) 438 38 87, запись ведётся по WhatsАpp
2. Ветеринарная клиника Mastino (Медеуский район)
адрес: ул. Есенберлина, 217, телефон: 8 (700) 327 44 89, запись ведётся по WhatsApp
3. Ветеринарная клиника Taugul Vet Boutique (Ауэзовский район)
адрес: Адрес: мкр. Таугуль, 21. Тел: 8 (707) 541 30 38, 8 (702) 945 71 44, запись ведётся по WhatsApp
4. Ветеринарная клиника "Хвостики" (Наурызбайский район)
адрес: м-н Тастыбулак, Жандосова, 54, тел: 8 (708) 983 43 13, 8 (727) 385 08 35
5. Ветеринарная клиника "Айболит" (Бостандыкский район)
адрес: КазНАУ, проспект Абая, 26, тел: 8 (708) 972 02 07
6. Ветеринарная клиника Dog Premium (Турксибский район)
адрес: Зимняя, 1А, тел: 8 (707) 277 56 19
7. Ветеринарная клиника Dog Premium (Жетысуский район)
адрес: Грибоедова, 105, тел: 8 (707) 339 33 28
8. Ветеринарная клиника Banzai (Наурызбайский район)
ул. Сейдимбека, 26А, тел: 8 (707) 327 01 01
9. Ветеринарная клиника "Ветстанция" (Турксибский район)
адрес: пр. Сейфуллина, 49, тел: 8 (701) 757 77 27
Дополнительно ветеринарными специалистами будет проводиться подворовой обход для чипирования собак и кошек.