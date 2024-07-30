Программа "Бюджет народного участия" в Павлодаре столкнулась с проблемой

Обязательства перед жителями Павлодара по программе "Бюджет народного участия" не успевают выполнить чиновники. Причина в числе заявок, которые одобрили в 2022 году сами же сотрудники акимата. На сегодня не реализованными остаются 159 проектов, разработанных населением и уверенности, что все идеи воплотят в жизнь хотя бы в 2025 году, нет, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Во дворе дома по адресу Муткенова, 58 жители в ожидании обновления уже не первый год. Многоэтажка находится в отдаленном микрорайоне Павлодара и благоустройство здесь проводить начали лишь пару лет назад. О детской площадке, футбольном поле или тренажерах люди лишь мечтали.

В 2020 году объявили о старте проекта "Бюджет народного участия". По словам жильцов, попытать счастье решили через год, и в итоге их заявка выиграла в голосовании.

"Старые качели, горки, лавочки, все это пришло в негодность. Полностью остался пустырь в центре двора. Нами была проведена огромная работа, потому что на тот период, когда мы подавали заявление, у нас на площадке играли более 100 детей. На сегодняшний день в квартирах живут по 5-6 детей, это многодетные семьи. Поколение футболистов выросло, пока мы просили футбольное поле. Мы очень надеялись на бюджет народного участия и поэтому собирали в течении 4 месяцев подписи. Мы выполнили полностью объем, который с нас требовали. Первое, это голосование. Очень тяжело нам далось, но выиграли и вошли в тройку тех, кому должны были выполнить просьбу. Но воз и ныне там", - жалуется председатель КСК Баян Рахметова.

Глава КСК говорит, проект разрабатывали с архитектором, создали инициативную группу, куда включили даже детей со двора. Цена вопроса на тот момент была 12 миллионов тенге, сейчас, не исключают, стоимость нужно пересматривать. Продумали, что рядом с домом будет целый комплекс. Это при том, что двор, по сути, рассчитан на шесть многоэтажек.

Отметим, что в 2023 году к благоустройству здесь все же приступили. Установили детскую игровую площадку, с качелей, горкой, каруселью. Но жители недовольны. Уверяют, что места все равно не хватает, в вечернее время собирается более 40 детей. А вот проект, разработанный жильцами в рамках бюджета народного участия, все эти нюансы предусматривал.

"Мы тут хотели, чтобы хотя бы половину нашего проекта выполнили. Первое, что я давно хотела, чтобы сделали футбольное поле. Вечером дети не знают, чем заняться. Освещение поставить. Чтобы лавочки поставили, чтобы мамы где-то посидели. В этом дворе 6 домов, в каждом более 85 квартир. Просить уже не удобно", - добавила Баян Рахметова.

Проект "Бюджет народного участия" в Павлодаре, говорят чиновники, реализовывали планомерно. Финансирование из местного бюджета, но если не хватает, то просят деньги и из области. В 2023 году удалось реализовать 128 идей от населения, сделали бы и больше, да вот подрядчики не успевали. Но в целом ситуация с затяжным выполнением сложилась из того, что приняли слишком много заявок.

"В первый год участников было шесть, во второй год аналогично шесть предложений и самое большое количество предложений, в три этапа мы проводили в 2022 году, там поступило 294 предложения. На сегодня, в общем, поступило 320 предложений, с общего количества реализовано 161 заявка. Оставались не реализованы 159 проектов. Их них по 11 проектам имеется проектно-сметная документация на 693 миллиона, но она требует корректировки. Предложение на 2025 год, мы заявились и в область, и будем рассматривать в городском бюджете, пока сколько будет реализовываться в 2025 году не скажу. Но постараемся решить эти проекты", - сообщил руководитель отдела экономики и финансов города Павлодара Канат Капуов.

В акимате признают, не рассчитывали, что за один год получат почти 300 заявок. Условия на тот момент были не столь суровые и большинство предложений одобрили. На сегодня ситуация изменилась, в 2024 году поступило лишь 12 идей, из которых прошли голосование только шесть.

"Должен быть приблизительный расчет стоимости, есть там сумма ограниченная и обязательно число голосов. Ранее было 10 человек, а сейчас стало 50 человек. Увеличили количество человек голосующих. Потому что когда проекты предлагают 1-2 человека, а со двора, конечно, не все поддерживают. Есть проблемы при реализации, что люди предлагают, другие не соглашаются. Но кроме бюджета народного участия у нас тысячи обращений людей, которые мы тоже должны принимать. В связи с этим в этом году мы почти 3,9 миллиардов тенге выделили на реализацию на 80 дворов со всеми внутриквартальными территориями, полностью с освещением. Если будет реализация, то 82 двора обеспечим детскими площадками. Из 610 будет обеспечено 503 двора. Всего 382 спортивных сооружений делаем, еще 100 делаем в этом году", - говорит Канат Капуов.

В акимате отмечают, проект бюджета народного участия, стал схож с обычным благоустройством дворов. Более 60 идей связаны именно с этим. При этом сделать все, что задумали жители, не всегда возможно. Например введены жесткие требования по отсутствию коммуникаций, линий электропередач, порой просто не хватает того места, которое выбрали люди.

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В редких случаях горожане просят спортивные сооружения, мини-скверы. Одним из ярких примеров воплощения идеи павлодарцев, которую попросили не для жителей конкретного дома, а всем горожанам, стал Sabi Box. Комнату матери и ребенка установили на центральной набережной города в 2022 году. При этом, подобные проекты скорее исключение.