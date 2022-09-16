Программа "Береги жизнь" будет принята в Минобороны после гибели срочников

Фото: пресс-служба Минобороны

После последних скандалов с гибелью солдат-срочников министерство обороны объявило о разработке программы "Береги жизнь", сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В Казахстане стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу. По плану сразу 17 тысяч юношей получат повестки в военкоматы. Однако далеко не все из них спешат пройти медосмотр. К примеру, в одной только столице в установленные сроки не явилось около трёх тысяч человек, а по итогам весенней кампании в розыск объявили более пяти тысяч уклонистов.

"В случае невозможности оповещения призывников, материалы передаются соответствующим органам Внутренних дел. Соответственно, мы сформировали список призывников, направили в органы Внутренних дел и они организовывали их розыск и доставку", - сказал Азамат Дусимов, заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы МО РК.

Всего этой осенью призовут 17 400 молодых казахстанцев. Большая их часть пополнит ряды вооруженных сил и Национальной гвардии. В погранвойска направят три тысячи человек. Ещё 300 в МЧС, а самых подготовленных отберут в службу государственной охраны.

Для того, чтобы молодежь охотней шла на службу, министерство обороны в социальных сетях опубликовало необычное пригласительное. На кадрах трое парней танцуют в солдатской форме. Сначала возле скамейки в парке, затем уже на территории военной части, а заканчивается видео фразой "Ждем тебя, брат!".

Однако такой креатив оценили далеко не все. Одних подход армейцев порадовал, другие посчитали видео тщетной попыткой отвлечь от произвола, происходящего в рядах вооруженных сил.

Только в прошлом месяце в Жамбылской области потеряли солдата-срочника. 18-летний Бекбол Мираш совершил суицид. Чуть позже стало известно о смерти контрактника в Алматы.

На рост небоевых безвозвратных потерь обратил внимание президент. Касым-Жомарт Токаев поручил расследовать все инциденты и принять срочные меры. О проблемах в армии, приводящих к ухудшению здоровья и гибели солдат в мирное время говорят и в стенах парламента.

По мнению сенатора Даны Нуржигит, вооруженные силы таким образом дискредитируют себя.

"Время от времени мы слышим трагические, очень тревожные новости о случаях суицида в армии. В связи с тем, что есть социальные сети, есть открытость гражданского общества, мы об этом всё чаще узнаем. Конечно же, родители этих солдат сообщают сразу в социальных сетях. Как мы можем говорить о том, чтобы мальчики готовили себя к военной службе, если армия таким образом дискредитирует себя", - сказала Дана Нуржигит, депутат Сената Парламента РК:

В этой связи в Министерстве обороны сейчас активно работают над программой по профилактике суицидов под названием "Береги жизнь".

"Недавно состоялось совещание в министерстве обороны. В ближайшее время план по реализации программы "Береги жизнь" будет утвержден министром обороны и после программа "Береги жизнь" будет реализована в вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях№, - сообщил Бауржан Каримов, начальник Управления воспитательной работы минобороны Казахстана.

Окончательная редакция программы "Береги жизнь" станет известна к концу года, но уже сейчас понятно, о чём примерно пойдёт речь. В частности, на постоянной основе планируют проводить акции по профилактике суицидальных проявлений среди личного состава. Также будет проводиться работа по выявлению военнослужащих, имеющих долговые обязательства, а также склонных к увлечению азартными играми.