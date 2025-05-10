Министерство национальной экономики РК разрабатывает новую модель реализации программы "Ауыл аманаты", которая станет ключевым инструментом комплексного развития сельских территорий, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в веведомстве, обновлённый подход предусматривает приоритетную поддержку перспективных населённых пунктов с развитием инженерной и социальной инфраструктуры.

В фокусе программы — сёла с высоким потенциалом роста. Их перечень был сформирован в 2019 году и пересмотрен в 2023 году на основе предложений региональных акиматов. В таких населённых пунктах планируется модернизация систем водо-, тепло-, газо- и электроснабжения, а также создание комфортных условий для жизни.

"Особое внимание будет уделено поддержке сельского предпринимательства. В рамках программы предусмотрено микрокредитование и лизинг под 2,5%. Министерство уточняет подходы к определению специализации населённых пунктов через скрининг и расширяет список направлений микрокредитования с учётом особенностей регионов. В частности, по предложениям властей области Абай и ВКО в перечень включён туризм как перспективное направление малого бизнеса", — отметили в Министерстве национальной экономики.

Также предусмотрено создание малых индустриальных зон для хранения, переработки и сбыта продукции. Они помогут повысить доходы сельчан, сократить издержки и усилить логистику, а также создать новые рабочие места.

На реализацию обновлённой модели в 2025 году из республиканского бюджета выделят 50 млрд тенге. Планируется выдать свыше 5 тысяч микрокредитов.