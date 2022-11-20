Проголосовали 7400 живущих за рубежом казахстанцев

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О том, как голосуют казахстанцы за рубежом, рассказал заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко на пресс-конференции в ЦИК, передаёт BaigeNews.kz.

"В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан, находящихся за рубежом, при загранучреждениях РК в 53 иностранных государствах образованы 68 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 841 человек. По состоянию на 19:00 сегодняшнего дня за рубежом завершило работу 10 участковых избирательных комиссий (Республика Корея, Япония, Пекин, Сингапур, Малайзия, Монголия, Гонконг, Шанхай, Таиланд, Индонезия) и проголосовало порядка 7400 граждан Казахстана. Работу продолжают 57 участков", — сообщил он.

По его словам, 17-21 ноября в Астане и Алматы работали Центры содействия международным наблюдателям и представителям иностранных СМИ. Центры, которые оснащены всем необходимым техническим оборудованием, стали площадками для работы международных наблюдателей и иностранных журналистов, прибывших в Казахстан для наблюдения за выборами. Здесь они могут делиться своими мнениями и комментариями в формате брифингов и пресс-конференций.

Так, 20-21 ноября на площадках таких центров запланировано около 20 брифингов с участием представителей делегаций международных организаций ШОС, ОИС, СВМДА, ОТГ, ПА ОДКБ, Тюркской Академии и иностранных государств.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. За прозрачностью и честностью выборов следит 641 международный наблюдатель, среди них 532 — от 10 международных организаций, 109 — из 35 стран, а также представители СМИ из 38 государств мира.