Прогнозы о будущем КТЖ озвучил Роман Скляр

Вице-премьер Роман Скляр в кулуарах казахстанско-китайского форума в Астане высказался о работе компании "Казахстан темир жолы", передаёт BaigeNews.kz. Ранее глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил о долгах нацперевозчика.

"Компания работает, она не может не работать. Есть определённая долговая нагрузка. Над решением этого вопроса работает как КТЖ, так и со стороны государства участие оказывается... У государства эти вопросы находятся под контролем", - сказал Роман Скляр.

Он же дал прогнозы относительно будущего компании.

"Прогнозы такие, что КТЖ будет работать и наращивать объёмы, будет работать для экономики. КТЖ – это всё же сервисная компания, которая работает на развитие отраслей. Хотя она сервисная, но ей нужно первостепенное значение придать, транзитный потенциал наращивать, внутристрановые перевозки, экспортные грузы перевозить и так далее. Самое главное – это показатели по грузообороту, они сами за себя говорят", - заключил спикер.