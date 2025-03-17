Искусственный интеллект (ИИ) все активнее внедряется в нашу жизнь, выполняя задачи, которые раньше требовали человеческих усилий. В последние годы технологии стремительно развиваются, и уже сейчас мы можем наблюдать, как ИИ начинает вытеснять ряд профессий. В ближайшие 5 лет искусственный интеллект, вероятно, заменит несколько профессий, и многие специалисты будут вынуждены искать новые пути для заработка, передаёт BaigeNews.kz.

Центр исследований Pew Research провел опрос, который показал, что 52% американцев беспокоятся о том, что их заменит ИИ.

В ответ на этот запрос, сайт Indeed опубликовал список профессий, которые могут исчезнуть или значительно измениться в ближайшие годы. Вот что ожидает работников в различных сферах:

Производственные рабочие – роботы могут выполнять сборку, тестирование и упаковку продукции, сокращая потребность в людях. Армия – ИИ может взять на себя роль разведчиков, а также собирать и анализировать данные о противнике. Розничная торговля – ИИ способен заменить продавцов, упаковщиков, товароведов и других работников в торговле. Логистика и транспорт – ИИ заменит водителей такси, шоферов, курьеров и логистов, оптимизируя процессы. Онлайн-продажи – ИИ может анализировать данные о клиентах, консультировать и совершать продажи. Анализ данных – компании смогут использовать ИИ для обработки больших объемов данных и анализа. Финансовая аналитика – ИИ будет составлять финансовые отчеты и анализировать движение средств. Инвестиции – роботы смогут управлять рисками и строить инвестиционные портфели. Недвижимость – ИИ заменит риелторов, создавая 3D-тур по жилью и проводя сделки. Налоговая система – ИИ сможет вести расчеты, вводить данные и составлять налоговые отчеты. Туризм – ИИ поможет в бронировании туров, жилья, билетов и составлении маршрутов. Переводы – переводчики станут ненужными благодаря возможностям ИИ переводить текст и речь с одного языка на другой.

Хотя это может выглядеть как угроза для множества профессий, эксперты подчеркивают, что ИИ будет заниматься рутинными и техническими задачами, освобождая людей для более креативной и стратегической работы.

И хотя некоторые профессии исчезнут, многие специалисты смогут адаптироваться, получив возможность сосредоточиться на более важных и сложных аспектах своей деятельности.