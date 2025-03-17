Прогнозы на будущее: 11 профессий, которые заменит ИИ в ближайшие годы
Искусственный интеллект изменит рынок труда.
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Искусственный интеллект (ИИ) все активнее внедряется в нашу жизнь, выполняя задачи, которые раньше требовали человеческих усилий. В последние годы технологии стремительно развиваются, и уже сейчас мы можем наблюдать, как ИИ начинает вытеснять ряд профессий. В ближайшие 5 лет искусственный интеллект, вероятно, заменит несколько профессий, и многие специалисты будут вынуждены искать новые пути для заработка, передаёт BaigeNews.kz.
Центр исследований Pew Research провел опрос, который показал, что 52% американцев беспокоятся о том, что их заменит ИИ.
В ответ на этот запрос, сайт Indeed опубликовал список профессий, которые могут исчезнуть или значительно измениться в ближайшие годы. Вот что ожидает работников в различных сферах:
- Производственные рабочие – роботы могут выполнять сборку, тестирование и упаковку продукции, сокращая потребность в людях.
- Армия – ИИ может взять на себя роль разведчиков, а также собирать и анализировать данные о противнике.
- Розничная торговля – ИИ способен заменить продавцов, упаковщиков, товароведов и других работников в торговле.
- Логистика и транспорт – ИИ заменит водителей такси, шоферов, курьеров и логистов, оптимизируя процессы.
- Онлайн-продажи – ИИ может анализировать данные о клиентах, консультировать и совершать продажи.
- Анализ данных – компании смогут использовать ИИ для обработки больших объемов данных и анализа.
- Финансовая аналитика – ИИ будет составлять финансовые отчеты и анализировать движение средств.
- Инвестиции – роботы смогут управлять рисками и строить инвестиционные портфели.
- Недвижимость – ИИ заменит риелторов, создавая 3D-тур по жилью и проводя сделки.
- Налоговая система – ИИ сможет вести расчеты, вводить данные и составлять налоговые отчеты.
- Туризм – ИИ поможет в бронировании туров, жилья, билетов и составлении маршрутов.
- Переводы – переводчики станут ненужными благодаря возможностям ИИ переводить текст и речь с одного языка на другой.
Хотя это может выглядеть как угроза для множества профессий, эксперты подчеркивают, что ИИ будет заниматься рутинными и техническими задачами, освобождая людей для более креативной и стратегической работы.
И хотя некоторые профессии исчезнут, многие специалисты смогут адаптироваться, получив возможность сосредоточиться на более важных и сложных аспектах своей деятельности.
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