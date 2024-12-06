Продолжительное время разыскивают двух пропавших девушек в Усть-Каменогорске. Поиски одной из них ведутся уже 12 дней, а второй – 25! Что известно на данный момент о 18-летней Анель Ерик и 24-летней Айпаре Тулакбай, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

Официальная информация

Первым о пропаже заявило волонтёрское движение lider.kz, опубликовав ориентировки на девушек. Согласно информации, Анель Ерик, 31.12.2005 года рождения, в 8 утра 12 ноября вышла из дома в районе парка "Металлург" в неизвестном направлении, с тех пор её не видели, с близкими она не связывалась.

Одета Анель была в зелёную толстовку, чёрные сапоги, штаны и футболку.

В департаменте полиции ВКО информацию о пропаже девушки подтвердили и сообщили, что продолжают поиски Анель Ерик, также ищут и Айпару Тулакбай.

"Материал зарегистрирован в Книге учёта информации (КУИ) Иртышского отдела полиции", - единственное, что сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Вторая пропавшая родилась 17 июля 2000 года. Девушка вышла из дома 25 ноября и обратно не вернулась.

Система уже отработана

Активную деятельность по розыску двух девушек развернула волонтёрская команда lider.kz по ВКО, руководитель-координатор которой Олеся Клинкова поделилась некоторыми подробностями о ситуации, а также рассказала нюансы своей работы.

По её словам, сейчас волонтёры организации сосредоточились на информации в социальных сетях, до этого отработали морги, больницы, контакты родных, близких и друзей девушек.

"В поисках пропавших у нас чётко отлажена система действий. Здесь медлить нельзя. На данный момент мы знаем, что обе девушки ушли из дома добровольно. Обстоятельства выяснены. Это конфиденциальная информация, скажу только, что были определённые обстоятельства. Вместе с оперативниками отработали также все видеокамеры, которые есть в городе. К сожалению, на сегодня из-за смены камер, не все ещё подключены. Это очень затрудняет работу – они мало что зафиксировали, но вторую девочку, Айпару, видели 29 ноября. И это очень хорошо", - говорит Олеся Клинкова.

По словам Олеси, родственники девушек активно помогают в поисках, оказывают содействие во всём. Например, двоюродный брат Айпары Тулакбай, который живёт в Семее, приехал в Усть-Каменогорск специально для того, что именно здесь написать заявление о пропаже сестры. Так быстрее начнутся поиски, нежели ждать официального обращения правоохранительных органов из области Абай в ВКО. Кроме того, предоставил все контакты сестры, помогал мониторить соцсети, где девушка могла появиться.

Известно, что Айпара училась в Усть-Каменогорске, проживала с бабушкой. Её знакомые отмечают, что она заметно изменилась в последнее время.

"Мы не делаем никогда прогнозов по исходу поисков, всё очень индивидуально. Но в этих двух случаях, как бы это шокирующе не прозвучало, если не обнаружены тела пропавших, значит, всегда есть вероятность, что люди живы. Поэтому, повторюсь, прогнозов не делаем, всегда надеемся на лучшее", - говорит Олеся Клинкова.

Отсутствие мозгов и манипуляция

По словам волонтёра, статистику за год она ещё не подводила, но в этом году увеличилось количество так и не найденных людей, хотя с сотрудниками правоохранительных органов чётко отлажено и отработано взаимодействие.

"В морг тело не поступает, если факт смерти не отработан через 102. Когда вызывают скорую, то сразу звонят и в полицию. Например, сейчас в морге есть тело мужчины, который там находится недели три. Неопознанный до сих пор. А по отпечаткам пальцев "чистый", то есть в криминале не замешан, по базе не проходит", - поясняет волонтёр.

Олеся Клинкова рассказывает, что огромную помощь в поиске людей оказывают подписчики в соцсетях. Они активно принимают участие, и , если видели даже немного похожего на пропавшего человека, обязательно сообщают. Особенно, таксисты. Им не хочется звонить в полицию, тратить время на оформление документов, а здесь можно просто рассказать и – уже помощь.

"Кстати, я заметила, что если мы опубликовали ориентировку на странице в Instagram, где у нас семь тысяч "живых", то есть реальных, подписчиков, и никто не написал, что видел разыскиваемого человека, то, скорее всего, его уже нет в живых. Но тоже – не факт. Года четыре назад была ориентировка о том, что пропал мужчина. Ничего о нём не было известно всё это время. Через три года обновили ориентировку и, представляете, нашли его! Причём у нас, в районе аэропорта, хотя сам он из Шымкента. Оказалось, уехал в Россию, оттуда его депортировали, причем – в Усть-Каменогорск. Наверное, потому что российская граница близко", - делится Оксана.

По её наблюдениям, чаще люди откликаются на ориентировку о поиске детей или пожилых людей, если речь идёт о взрослых, то обычно в комментариях пишут: "Да, загуляла просто!", "Нагуляется и вернётся сам". А вот дети и старики – особая история.

Чаще всего пропадают ребятишки-аутисты, искать их – очень сложно, ведь предсказать их поведение невозможно. С пенсионерами тоже непросто – деменция или Альцгеймер не оставляют шансов для стариков быстро сориентироваться в ситуации, вспомнить телефон родных или домашний адрес.

Строгие правила

Всего в команде Олеси около 200 человек на всю Восточно-Казахстанскую область, в Усть-Каменогорске поиском потеряшек занимаются 39 волонтёров.

"После каждых поисков команда увеличивается на 1-2 человек, но мы берём далеко не каждого желающего. Только очень проверенных и надёжных людей. Строго наказываем тех, кто пытается хайпануть на публикации наших ориентировок", - говорит руководитель-координатор команды по ВКО Олеся Клинкова.

Есть ещё одно незыблемое правило для волонтёров, участвующих в поисках людей, – не рассказывать никому о том, что узнали о пропавшем. Причём это табу распространяется даже на семьи волонтёров. Речь идёт о личной жизни потерявшихся, а также, если произошло убийство или суицид. Объяснение простое – родственникам и так тяжело, а тут ещё все обсуждать начинают в соцсетях.