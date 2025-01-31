О системе прогнозирования и моделирования паводков "TASQYN" рассказал министр по чрезвычайным ситуациям, передает BaigeNews.kz.

Как Казахстан готовится к приближающейся весне, на правительственном часе в Сенате рассказал Чингис Аринов. На базе Командного центра стратегического планирования и оперативного управления объединили ряд цифровых сервисов для прогнозирования, моделирования и анализа техногенных и природных катастроф. Одной из них стала система прогнозирования и моделирования паводков "TASQYN".

"Система может дать прогноз расходов воды и уровня рек на долгосрочный и краткосрочный период. Следует отметить, что точность и достоверность результатов моделирования паводка будут зависеть от прогноза "Казгидромета" и предоставленных данных "Казводхоза" по сбросу воды с водохранилищ, а также от актуальных данных цифровой модели рельефа местности и батиметрии. Нашими специалистами и заинтересованных госорганов ежедневно анализируются данные об уровне снега, состоянии рек и погодным условиям. Это позволит заблаговременно выявлять потенциально опасные участки, оперативно реагировать на изменения и принимать превентивные меры, а также своевременно информировать население", - подчеркнул министр.

Готовиться к возможным паводкам в стране начали сразу после завершения половодья прошлого года, продолжил Чингис Аринов. Для защиты городов и сел возвели и укрепили 576 километров защитных дамб и валов. Отремонтировали и построили 164 километров дренажных систем. Специалисты установили и заменили 960 водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами.