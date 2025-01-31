Прогнозировать паводки в Казахстане будет новая система
Как с ее помощью можно смоделировать наводнение рассказал министр по чрезвычайным ситуациям.
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О системе прогнозирования и моделирования паводков "TASQYN" рассказал министр по чрезвычайным ситуациям, передает BaigeNews.kz.
Как Казахстан готовится к приближающейся весне, на правительственном часе в Сенате рассказал Чингис Аринов. На базе Командного центра стратегического планирования и оперативного управления объединили ряд цифровых сервисов для прогнозирования, моделирования и анализа техногенных и природных катастроф. Одной из них стала система прогнозирования и моделирования паводков "TASQYN".
"Система может дать прогноз расходов воды и уровня рек на долгосрочный и краткосрочный период. Следует отметить, что точность и достоверность результатов моделирования паводка будут зависеть от прогноза "Казгидромета" и предоставленных данных "Казводхоза" по сбросу воды с водохранилищ, а также от актуальных данных цифровой модели рельефа местности и батиметрии. Нашими специалистами и заинтересованных госорганов ежедневно анализируются данные об уровне снега, состоянии рек и погодным условиям. Это позволит заблаговременно выявлять потенциально опасные участки, оперативно реагировать на изменения и принимать превентивные меры, а также своевременно информировать население", - подчеркнул министр.
Готовиться к возможным паводкам в стране начали сразу после завершения половодья прошлого года, продолжил Чингис Аринов. Для защиты городов и сел возвели и укрепили 576 километров защитных дамб и валов. Отремонтировали и построили 164 километров дренажных систем. Специалисты установили и заменили 960 водопропускных сооружений под автомобильными и железными дорогами.
"Устроено 658 километров каналов и арыков. На опасных участках 74 рек проведено более трехсот километров дноуглубления и берегоукрепления, очищено 190 километра. Внутри населенных пунктов осуществляется строительство и ремонт ливневых и дренажных систем. Также заблаговременно определены безопасные полигоны для вывоза снега из населенных пунктов. По поручению Главы государства введении Министерства создан Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций. Данное подразделение будет осуществлять контроль за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - рассказал министр по чрезвычайным ситуациям.
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