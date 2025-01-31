Прогноз погоды на выходные в Казахстане: снег, метели и оттепель
Какой будет погода в первые дни февраля.
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Синоптики "Казгидромета" представили прогноз погоды на выходные в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
По данным специалистов, на большей части территории Казахстана будет властвовать северо-западный циклон, с которым ожидаются облачная погода и смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя, сопровождающиеся метелями, порывистым ветром, туманом и гололёдными явлениями.
Сильный снег прогнозируют 1 февраля на востоке и юго-востоке страны. А на юго-западе и юге республики отрог антициклона обусловит погоду без осадков.
"Температуры воздуха в ночные часы на севере, востоке и в центре страны повысится с -15-28° до -0-18°. Днём в северных и северо-западных областях республики будет оттепель до -4° и +2°. На востоке и в центре Казахстана дневные температуры будут в пределах -0°-11°. В западных регионах преобладающие минимальные температуры воздуха — от -8° до +2°, максимальные - 0°+10°", - сказано в сообщении.
На юге республики температурный фон ночью будет составлять -2°-13°, днём - от -2° до +7°. На юго-востоке РК в ночные часы термометры покажут -5°-15°, в горных районах достигнут значений -17°-25°. Днём в регионе основной фон температуры составит -0°-7°.
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